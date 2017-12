San Pietroburgo | bomba in supermercato | 10 feriti | 50 persone evacuate Ordigno

Altre notizie : San Pietroburgo ...

: stata causata da un 'ordigno artigianale' l'esplosione che a Sanha causato almeno 10, di cui 4 ricoverati in ospedale. Lo riferiscono fonti ufficiali. L'ordigno era nascosto in un ...

in undi Sane 50È di almeno 4ricoverati in ospedale il primo bilancio di un’avvenuta in una San, in Russia. Una cinquantina disono statedall’edificio.Continua a leggere È di almeno 4ricoverati in ospedale il primo bilancio […] L'articoloin undi Sane 50 ...