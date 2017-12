San Pietroburgo | bomba artigianale in un supermercato | 10 feriti Sostenitori Isis

Esplosione San Pietroburgo - ordigno rudimentale in un supermercato : dieci feriti : L’ombra del terrorismo torna su San Pietroburgo, già colpita lo scorso aprile dagli attacchi nella metropolitana che provocarono la morte di 15 persone e causarono decine di feriti. Un ordigno rudimentale, infarcito di chiodi, è esploso al pianterreno del centro commerciale Gigant Hall, secondo alcuni testimoni nell’area che ospita il deposito bo...

Russia - ordigno esplode in un supermercato a San Pietroburgo : dieci feriti - quattro sono gravi : Esplosione all’ingresso del supermercato Perekrestok nello shopping center Gigant Hall, a San Pietroburgo. Secondo Russia Today, i feriti sarebbero dieci. Di questi, 4 gravi. Oltre 50 persone sono state evacuate dall’edificio. “C’è stato un botto. I servizi di emergenza sono già sul posto: l’evacuazione è stata completata e non c’è stato nessun incendio”, ha detto all’agenzia di stampa Tass un ...

