San Giovanni evangelista | il discepolo che Gesù amava

Modica - concerto natalizio a San Giovanni : Gli studenti della Carlo Amore protagonisti di un bellissimo concerto natalizio svoltosi nella chiesa di San Giovanni

Piazza San Giovanni Di Dio - vongole illuminate con la correte rubata : Il banco del pesce era pronto per il tour de force delle imminenti festività, addobbato con luci e decorazioni luminose e i prodotti in bella vista. Peccato che i proprietari si erano allacciati abusivamente a una centralina elettrica in strada, dopo averla manomessa. A scoprire il malfatto, sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma […] L'articolo Piazza San Giovanni Di Dio, vongole illuminate con la correte rubata ...

Napoli. Bomba a San Giovanni a Teduccio : morto Antonio Perna : E’ drammatico il bilancio dell’esplosione di una Bomba carta a San Giovanni a Teduccio in via Ferrante Imparato. Un uomo di 32 anni è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale. E’ rimasta ferita una signora di 43 anni. A seguito…Continua a leggere →

Papa Paolo VI sarà Santo/ Miracolo riconosciuto del Beato Giovanni Battista Montini : ha guarito una bambina : Papa Paolo VI sarà santo: riconosciuto Miracolo del Beato Giovanni Battista Montini, ha guarito una bambina nata nel 2014 contro parere dei medici. Il ricordo dell'amico-architetto a Milano(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 17:57:00 GMT)

Amazon - sciopero immediato nel sito di Castel San Giovanni : sciopero immediato da parte dei lavoratori del sito Amazon di Castel San Giovanni. È il secondo sciopero dopo quello del Black Friday del 24 novembre scorso...

Piano neve e ghiaccio. Così si prepara San Giovanni al freddo inverno : ...di ditte autorizzate e attrezzate allo sgombero neve o allo spargimento del sale appositamente selezionate e convenzionate nel rispetto dei limiti imposti dal Regolamento per i lavori in Economia ...

Papa Francesco il 17 marzo a San Giovanni Rotondo : da San Pio a cinquant'anni dalla morte : La prima volta di Bergoglio in Puglia, che farà una tappa anche a Pietralcina, la città natale del frate. I precedenti di Benedetto XVI e Giovanni Paolo II

Sanremo 2018 - divieto dei cantanti di esibirsi in tv fino al Festival : Annalisa a rischio a Capodanno in musica (con Noemi) e Amici (con Giovanni Caccamo) : La modifica al regolamento del 68° Festival di Sanremo, di cui ha dato conto anche Tvblog.it, è la seguente. I Big di Sanremo 2018 non possono cantare in tv: Capodanno Rai e Mediaset a rischio? prosegui la letturaSanremo 2018, divieto dei cantanti di esibirsi in tv fino al Festival: Annalisa a rischio a Capodanno in musica (con Noemi) e Amici (con Giovanni Caccamo) pubblicato su ...

Giovanni Caccamo a Sanremo 2018 : ha vinto nella categoria 'Nuove proposte' nel 2015 : Festival di Sanremo 2018: Giovanni Caccamo è tra i big con la canzone Eterno.Festival di Sanremo 2018: Giovanni Caccamo in tvprosegui la letturaGiovanni Caccamo a Sanremo 2018: ha vinto nella categoria 'Nuove proposte' nel 2015 pubblicato su TVBlog.it 15 dicembre 2017 22:31.

Corruzione in MunicipioX; Metro C fino a San Giovanni a marzo; Con 'Riesco' Lazio pensa ai giovani : CORSI, FORMAZIONE E CULTURA: CON 'Riesco' Lazio pensa A giovani Aiutare i giovani che non studiano, non lavorano e hanno rinunciato a cercare la loro strada nel mondo lavorativo, offrendo loro una '...

San Giovanni DELLA CROCE/ Santo del giorno - il 14 dicembre si ricorda il santo amico di Santa Teresa d’Avila : San GIOVANNI DELLA CROCE è il santo che la Chiesa ricorda il 14 dicembre. Dottore DELLA Chiesa e amico di Santa Teresa D'Avila, il sacerdote spagnolo contribuì alla riforma dei Carmelitani(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 00:24:00 GMT)

Confesercenti - Riviera24 - Civ - studio Verda e Basilica di San Giovanni accendono il Natale di Imperia foto : A breve si potrà ascoltare in tutto il mondo anche via streaming e quindi anche sul cellulare, computer e tablet collegato alla rete web. Musica e anche informazione in tempo reale sulle notizie di ...