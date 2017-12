salvataggio banche

: @nonunacosaseria @MassimoFamularo ed infatti finchè al timone c' erano loro le banche fallivano con il bail-in, si… - tophtw : @nonunacosaseria @MassimoFamularo ed infatti finchè al timone c' erano loro le banche fallivano con il bail-in, si… - FrancescoBlotto : RT @fattoquotidiano: Banche, ora Renzi rivendica il salvataggio di Unicredit con il fondo Atlante. Ammettendo che era tutt’altro che privat… - LuigiFalcon : RT @paola0071: Banche, ora Renzi rivendica il salvataggio di Unicredit con il fondo Atlante. Ammettendo che era tutt’altro che privato http… - paola0071 : Banche, ora Renzi rivendica il salvataggio di Unicredit con il fondo Atlante. Ammettendo che era tutt’altro che pri… - Florian028 : E se alla fine delle vacanze natalizie scopriremo che le banche hanno investito in Bitcoin innescando una nuova cri… -

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) La crisi delleitaliane affonda le sue radici in quella finanziaria globale del 2008 ma esplode in tutta la sua virulenza nel 2015. Quell'anno, secondo i dati della Banca d'Italia, il 22% dei prestiti risulta deteriorato, cioè oltre un finanziamento su cinque viene ritenuto a rischio di mancato rimborso. Tra il 2011 e il 2016, leitaliane accumulano perdite per 62 miliardi di euro. A novembre 2015 il Governo Renzi è costretto a intervenire per mettere in sicurezza Banca Etruria, Carichieti, Cariferrara e Banca Marche. Il primo decreto salva-suscita un vespaio di polemiche. Per la prima volta vengono applicate le nuove regole europee del bail in: parte degli oneri delvengono scaricati sui piccoli azionisti e gli obbligazionisti dei quattro istituti. Le opposizioni non mancano inoltre di far notare che vice ...