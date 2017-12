S Caterina Albanese | Regione avvia bonifica ex fabbrica laterizi

: DIRETTAMENTE 21 dicembre 2017 La bomba di Santa Caterina Albanese #tele - Teleuropa : DIRETTAMENTE 21 dicembre 2017 La bomba di Santa Caterina Albanese #tele - ArpaCalabria : LUZZI, MAIERA', MALITO, MALVITO, MANGONE, MONTALTO UFFUGO, MORMANNO, ORSOMARSO, PAPASIDERO, PLATACI, ROGGIANO GRAVI… -

Leggi la notizia su cn24tv

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) "Sta per concludersi, quindi, una lunga e triste vicenda per la quale la politica, questa volta, ha mosso i giusti passi nell'interesse non solo dei cittadini di S.ma anche di ...