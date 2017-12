Russia | ordigno esplode in un supermercato a San Pietroburgo | dieci feriti | quattro sono

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Esplosione all’ingresso delPerekrestok nello shopping center Gigant Hall, a San. SecondoToday, isarebbero. Di questi, 4 gravi. Oltre 50 personestate evacuate dall’edificio. “C’è stato un botto. I servizi di emergenzagià sul posto: l’evacuazione è stata completata e non c’è stato nessun incendio”, ha detto all’agenzia di stampa Tass un funzionario del dipartimento locale del ministero delle Emergenze. L’esplosione è avvenuta nell’area che ospita gli armadietti usati per depositare borse e valigie. L’, con tutta probabilità una bomba, aveva un potenziale esplosivo pari a 200 grammi di tritolo e conteneva materiale letale, come ad esempio chiodi o bulloni. Il Comitato Investigativo russo ha aperto un’indagine criminale per tentato omicidio. La portavoce del ...