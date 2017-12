Roma | Piazza San Pietro | attivista nuda cerca di rapire il bambinello del presepe perché

Roma. Fermato drone israeliano su piazza Navona : Un drone è stato Fermato sui cieli di Roma. Due israeliani stavano riprendendo piazza Navona dall’alto. Per fare le riprese i due turisti stavano usando un drone. Quando sono arrivati gli uomini della polizia locale il drone è stato sequestrato…Continua a leggere →

“Spelacchio” meta di pellegrinaggio di Romani e turisti : l’albero di Natale di Piazza Venezia si riempe di messaggini [GALLERY] : 1/18 LaPresse/Vincenzo Livieri ...

Roma - avevano manomesso un bancomat in piazza di Spagna. Ecco il trucco usato dalla banda dei bulgari : I Carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato tre cittadini bulgari responsabili della manomissione di uno sportello bancomat, in piazza di Spagna. I militari avevano riscontrato l’installazione di uno skimmer e di una telecamera a ridosso dello sportello, funzionali alla clonazione delle carte. Successive perquisizioni hanno portato al sequestro di 12 carte magnetiche vergini, 6 carte di credito già clonate (con ...

Roma - in piazza Spagna clonavano i bancomat : Ecco il loro trucco : clonavano i bancomat nella centralissima piazza di Spagna a Roma. Un luogo dove migliaia di turisti ignari, ogni giorno, prelevavano soldi senza pensare che qualcuno stesse tentato di derubarli. A diffondere l'allerta contro i truffatori del bancomat sono i Carabinieri nel centro storico della Capitale. I militari stanno svolgendo un'azione a tappeto contro clonatori, principalmente cittadini dell'Est Europa, che manomettono i ...

Natale a Roma - piazza Navona a numero chiuso e metal detector agli ingressi : Roma si protegge. piazza Navona a 'numero chiuso' per le festività di Natale. È quanto previsto dal piano di sicurezza messo a punto per gli eventi natalizi in particolare...

Roma - addio all'ex ministro Matteoli : giovedì i funerali nella basilica in piazza della Minerva : Dopo la camera ardente, che sarà aperta al Senato della Repubblica giovedì dalle ore 9, i funerali del senatore Altero Matteoli si celebreranno alle ore 12, in una funzione presieduta dal Cardinal ...

Roma - paura a piazzale del Verano - petardo lanciato vicino al commissariato. I passanti : 'Il boato è stato forte' : Forte boato in mattinata a piazza del Verano, poco distante dal commissariato San Lorenzo. Alcuni passanti hanno chiamato le forze dell'ordine. Lo scoppio è stato avvertito dagli agenti anche all'...

Roma - in Piazza del Popolo corteo degli "invisibili" : siamo 50mila : Roma, 16 dic. (askanews) - Piazza del Popolo a Roma è gremita e dal palco il grido: "siamo 50mila. siamo profughi, studenti, precari. siamo i dannati della globalizzazione, siamo gli invisibili", così ...