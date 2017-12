Roma-Lido | Regione Lazio | Atac non ha richiesto aumento servizio

Perde 100mila euro - invalido con l'auto in retRomarcia contro sede di Veneto Banca : Ha inserito la "retro" per l'esasperazione. Un uomo di 59 anni, che aveva perso circa 100mila euro nell'acquisto di azioni Veneto Banca, mercoledì mattina ha spinto in retromarcia la sua...

Pendolaria 2017 - la peggiore linea ferroviaria è la Roma-Lido : ROMA La linea ferroviaria Roma-Lido conquista il primo posto come la peggiore d'Italia secondo la classifica Pendolaria 2017 di Legambiente. Nella lista nere delle 10 linee peggiori c'è anche la Roma-...

Roma-Lido la peggiore ferrovia d'Italia : Peggio della Circumvesuviana, della Reggio Calabria-Taranto e della Genova-Savona-Ventimiglia. Ma anche della Brescia-Casalmaggiore-Parma, e dell'Agrigento-Palermo, solo per citarne alcune. La Roma-...

Rotaie da incubo - Roma-Lido e Circumvesuviana le ferrovie peggiori d'Italia : Risorse inadeguate per i treni dei pendolari. La denuncia di Legambiente nell'annuale classifica "Pendolaria"

Ferrovia Roma-Lido - crollo degli utenti tra sfiducia e disservizi : Roma, 11 dic. (askanews) Triste primato della Roma-Lido, peggior linea d'Italia, Ferrovia di ATAC che continua ad essere al primo posto della poco ambita classifica, una tratta che ha perso negli ...

Pendolaria 2017 - Roma-Lido la linea peggiore. “Offerta in aumento solo per i 170mila viaggiatori dell’alta velocità” : Aumenta l’offerta di treni ad alta velocità, mentre il servizio per i pendolari continua a peggiorare. Basti pensare che 7 anni fa, prima dei tagli, circolava il 6,5% di treni regionali in più e il 20% degli Intercity. Eppure i viaggiatori che beneficiano dei servizi ad alta velocità sono 170mila contro i tre milioni circa di pendolari che si spostano ogni giorno. Questi i dati emersi dal dossier Pendolaria 2017 pubblicato da Legambiente che ...

È la Roma-Lido la linea ferroviaria peggiore d'Italia (secondo la classifica di Legambiente) : I molti viaggiatori che ogni giorno la prendono per viaggiare tra il centro di Roma e Ostia, ma ora arriva la conferma ufficiale: la linea ferroviaria Roma-Lido è la peggiore d'Italia. Questo, infatti, è il responso di Legambiente, che in un dossier ha presentato la classifica delle dieci linee ferroviarie peggiori d'Italia nel 2017 e che ha quindi lanciato la sua campagna Pendolaria 2017. La ferrovia romana è in compagnia ...

Treni da incubo - Roma-Lido è la peggiore linea ferroviaria d'Italia : La Roma- Lido al primo posto nella classifica delle peggiori linee ferroviarie italiane. Nella top ten anche la Circumvesuviana, la Reggio Calabria-Taranto, la Verona-Rovigo, la Brescia-Casalmaggiore-...

Non solo Roma-Lido e Circumvesiana : ecco le 10 linee ferroviarie peggiori d'Italia : Tra queste la Roma-Lido dove i continui guasti e problemi tecnici, si ripercuotono sugli utenti e la Circumvesuiviana dove viaggiano 56 treni (a fronte dei 94 del 2010), ma ne servirebbero almeno 70 per garantire un servizio dignitoso ai viaggiatori, costretti a viaggiare ammassati

Stadio - scoglio Roma-Lido : senza fondi caos trasporti : L'unico ambito in cui alla malandata Roma-Lido capita di arrivare prima, sono le classifiche di Pendolaria, i ranking annuali sulle peggiori ferrovie del Paese. In questo campionato ferroviario al ...

Tor di Valle : sicurezza - caos traffico : si punta sulla Roma-Lido - ma i fondi non ci sono : La sindaca Virginia Raggi che in campagna elettorale prometteva addirittura una 'moratoria delle nuove espansioni' e di 'bloccare le edificazioni su aree a rischio idrogeologico e su quelle agricole', ...

Stadio - emergenza trasporti. Caso fondi per la Roma-Lido : Ma dal ministero dello Sport sembrano convinti che, in un modo o nell'altro, alla fine le risorse il governo le troverà. In Campidoglio si mantengono cauti. L'assessore all'Urbanistica di Raggi, Luca ...

Ass.Meleo : ripristinato tornello danneggiato su Roma-Lido : Roma, 13 nov. (askanews) 'Dei vandali hanno preso di mira un'altra stazione della linea ferroviaria urbana della Roma-Lido, distruggendo un tornello della stazione Ostia Antica. Per tutta risposta ...

Stadio Roma : i dubbi dei tecnici su traffico e Roma-Lido : Fondi privati insufficienti per far marciare a dovere la malandata Roma-Lido; previsioni sulla mobilità che rischiano di falsare i flussi di traffico; il balletto sui ponti da costruire per evitare ...