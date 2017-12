Roma invasa da rifiuti e topi dopo Natale Ira cittadini | Niente raccolta da 9

Roma - chiusa fino a data da destinarsi la scuola invasa dai topi. I genitori preoccupati per la continuità didattica : “La scuola dell’infanzia e primaria di via Campofiorito 164 resterà chiusa fino a nuovo sopralluogo da parte del personale ispettivo dell’Asl che dovrà accertare l’avvenuta pulizia, derattizzazione e disinfezione di tutte le aree esterne ed interne del plesso”. Tutti a casa. A firmare il decreto che mette i lucchetti all’istituto invaso dai topi è la dirigente dell’Istituto “Via del Casale del finocchio” (via Campofiorito è la sede staccata) ...