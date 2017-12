Roma | controllo al cuore per Schick | l’esito degli esami

Roma - schianto sul Muro Torto : auto perde il controllo e finisce contRomano : schianto sul Muro Torto a Roma. Un auto ha perso il controllo della strada, probabilmente a causa del manto bagnato dalla pioggia, è si è rigirata rischiando di essere travolta dalle altre macchine ...

Diretta/ Roma Qarabag (risultato live 1-0) streaming video Mediaset Canale 5 : Roma in pieno controllo : Diretta Roma Qarabag: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I giallorossi sono vicini agli ottavi di Champions League: basterà battere gli azeri(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 22:15:00 GMT)

LIVE Italia-Romania - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : Italia in controllo a fine terzo quarto. Gli azzurri vedono la vittoria (59-43 - 30') : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Romania, prima partita delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019. Si tratta della prima uscita della nuova gestione di Meo Sacchetti. È una partita molto attesa per diversi motivi. L’insolita collocazione a novembre, nella prima delle tre finestre annuali, fa sì che manchino i giocatori di NBA ed Eurolega. C’è molta curiosità, dunque, per vedere all’opera la ...

La lettera Ue all'Italia : debito ancora elevato - niente retRomarcia sulle pensioni - siete sotto controllo : Secondo l'Unione Europea l'Italia è tra i Paesi "a rischio di inadempienza" sugli obiettivi di bilancio. In primavera verra riesaminata la situazione dei conti pubblici. Sembra scongiurata l'ipotesi di un avvio formale di procedura per deficit eccessivo.

Roma. Intensificati controllo e contrasto all’abusivismo commerciale : “Abbiamo deciso di intensificare le attività di controllo e contrasto all’abusivismo commerciale in vista delle prossime festività. In tal senso abbiamo ipotizzato l’impiego temporaneo di pattuglie inter-forze sul territorio”. Lo annuncia in un comunicato il sindaco Virginia Raggi intervenuta alla…Continua a leggere →

Brasiliana uccisa a Roma - gallerie fuori controllo anche dopo il delitto : «Questa è casa nostra - nessuno ce la tocca» : «Andate via! Via! Lasciatemi mangiare in pace la mia insalata di tonno». Sui gradini che puzzano di sudicio e pipì, la scodella a terra protetta dall'oscurità. In fondo...

Brasiliana uccisa a Roma - gallerie fuori controllo anche dopo il delitto : 'Questa è casa nostra - nessuno ce la tocca' : 'Andate via! Via! Lasciatemi mangiare in pace la mia insalata di tonno'. Sui gradini che puzzano di sudicio e pipì, la scodella a terra protetta dall'oscurità. In fondo alle scale, dove la luce si ...

Roma - Raggi : con ok Regione a corsi presto 800 controllori Atac : Roma, 31 ott. (askanews) 'Finalmente la Regione ci ha sbloccando i corsi per i verificatori dei titoli di viaggi e potremo passare dagli attuali 190 verificatori attive in Atac, ad altre 800 unità. ...