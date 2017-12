Roma | contratto a vita per Florenzi | ma l' addio non è un' ipotesi da scartare

Calciomercato Roma/ News - si lavora al rinnovo di contratto per El Shaarawy (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: dopo i rinnovi siglati da Manolas e Perotti si punta a blindare Stephan El Shaarawy. (Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 13:13:00 GMT)

Roma - stretta finale per Florenzi : rinnovo in arrivo. Contratto fino al 2022 : Roma, stretta finale per Florenzi: rinnovo in arrivo. Contratto fino al 2022 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, stretta finale PER Florenzi – La Roma ha in programma un incontro con il procuratore di Florenzi, Lucci, per discutere del rinnovo del Contratto. Il nuovo accordo prevederà il prolungamento fino al 2022, ma sopratutto un adeguamento dello ...

Risorse per Roma - Lemmetti : il 27-12 in Giunta contratto servizio : Roma, 22 dic. (askanews) 'Nel corso della sessione di Bilancio ho incontrato i lavoratori di Risorse per Roma e so che il direttore generale ha dato disposizione per il pagamento degli stipendi. ...

Roma - un passo avanti verso il 'Contratto di fiume' : Roma, 21 dic. (askanews) Si è riunita per la prima volta in Campidoglio la cabina di regia sul Tevere, il tavolo interistituzionale che mette insieme tutte le associazioni, le imprese e gli enti ...

Roma. Contratto di Fiume : riqualificazione del Tevere : Il sindaco Virginia Raggi ha firmato in Campidoglio, sia in rappresentanza del Comune che della Città Metropolitana, il Manifesto d’intenti per il Contratto di Fiume redatto da Agenda Tevere Onlus, di cui fanno parte diverse associazioni tra le quali Legambiente…Continua a leggere →

Ufficiale - Roma : Manolas ha rinnovato. Contratto fino al 2022 : Ufficiale, Roma: Manolas ha rinnovato. Contratto fino al 2022 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Ufficiale, Roma – Si chiude una delle trattative più lunghe in casa Roma. La società giallorossa, infatti, ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto di Kostas Manolas. Dopo le tantissime voci di mercato della scorsa estate, il difensore greco ...

Roma. Firmato in Campidoglio il “manifesto d’intenti” per il Contratto di Fiume : Virginia Raggi, in qualità di sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, ha Firmato in Campidoglio il “manifesto d’intenti” per il Contratto di Fiume redatto da Agenda Tevere Onlus. Uno strumento normativo per restituire al Tevere un ruolo centrale nella…Continua a leggere →

Fazio rinnova il contratto con la Roma fino al 2020 : La Roma ha rinnovato il contratto del difensore argentino Federico Fazio fino al 30 giugno 2020 . "Sin da quando sono arrivato qui mi sono trovato bene con i compagni di squadra, lo staff e tutti ...