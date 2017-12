Roma | bimba  di 3 anni morta  per meningite  Era stata vaccinata

Roma - Zingaretti : bimba nata al S.Camillo - parto difficile : Roma, 22 dic. (askanews) 'A volte è bello condividere anche buone notizie: è nata Ashya al San Camillo, a Roma, da mamma colpita da emorragia cerebrale. Ora stanno entrambe bene, anche questa è la ...

Bimba morta a Roma - esclusa intossicazione da metanolo : Non è stata un'intossicazione da metanolo ad uccidere la bambina di nove anni deceduta pochi giorni fa a Roma . Lo precisa in una nota Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni (IRCCS Pavia), ...

Bimba morta a Roma - le analisi : 'Non è stata uccisa da intossicazione da metanolo' : Non è stata una intossicazione da metanolo ad uccidere la bambina di nove anni deceduta pochi giorni fa a Roma. Lo precisa in una nota Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni - Centro ...

Metanolo nel sangue : mistero su una bimba morta a Roma - : La piccola, dell'età di nove anni, è deceduta lo scorso 12 ottobre. La procura ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla vicenda

Roma - metanolo nel sangue della bimba morta : potrebbe averlo ingerito giocando con lo slime : "Sono molti i pericoli in casa dovuti a sostanze potenzialmente tossiche, ma il metanolo di solito non è tra questi" ha affermato Antonio Reale , responsabile della pediatria d'emergenza dell'ospedale ...

Tracce di metanolo in bimba morta : il pm di Roma dispone consulenza : I consulenti dovranno verificare se la vittima fosse affetta da malformazioni cardiache o se a causare la morte sia stata una grave forma allergica a qualche sostanza che fino ad oggi non si era palesata

Roma - bimba morta con il metanolo nel sangue : 'Ingerì la schiuma da barba del padre' : La conferma è arrivata dall'autopsia: nel corpo della bimba di 9 anni morta all'ospedale Bambino Gesù il 13 ottobre, c'erano tracce massicce di metanolo, una sostanza altamente tossica utilizzata ...

Aeronautica : bimba in fin di vita trasportata da Olbia a Roma : E’ stato effettuato un trasporto sanitario d’urgenza sulla tratta Olbia – Roma con un velivolo C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa dell’Aeronautica militare a favore di una neonata che necessitava di urgenti cure mediche. Il trasporto, richiesto dalla prefettura di Cagliari, si è reso necessario in quanto la piccola paziente era in imminente pericolo di vita, tanto che è stata trasportata a bordo del C-130J in una ...

Roma - bimba rapita da finti preti : scatta la caccia all'uomo - ma la piccola si era solo nascosta : Panico oggi pomeriggio, in zona San Giovanni, dove per qualche minuto la polizia ha creduto di trovarsi davanti ad un sequestro di persona ad opera di due falsi preti che avevano portato via una ...

Roma - bimba di 9 anni muore in ospedale : nel sangue tracce di metanolo : Una bambina di nove anni è morta lo scorso giovedì all'ospedale Bambino Gesù di Roma, Nel sangue della piccola sono state rinvenute tracce di metanolo, sostanza altamente tossica.Il 5 ottobre, riporta Il Messaggero, una bambina di nove anni, affetta da problemi cardiaci, viene portata dai genitori al pronto soccorso di Matera, la città della Basilicata in cui vive con la famiglia. Le condizioni di salute della piccola sono però troppo ...

Aeronautica militare : volo d’emergenza per portare una bimba all’ospedale di Roma : Nella notte un Falcon 50 del 31° Stormo ha effettuato il volo sanitario a favore di una bambina di circa otto anni bisognosa di assistenza medica urgente. Il trasporto sanitario dalla Sardegna a favore di una bambina di circa 8 anni in imminente pericolo di vita è stato effettuato – si spiega in una nota – con un velivolo dell’Aeronautica militare. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Nuoro, si è svolto da Olbia a Ciampino, ...