Rocco Siffredi pronto a entrare in Forza Italia se Berlusconi gli offre un posto

Elezioni - Rocco Siffredi alla Zanzara : “Candidarmi con Berlusconi? Lo farei domani” : In occasione dell’ultima puntata della Zanzara (Radio24) prima della pausa natalizia, Giuseppe Cruciani e David Parenzo hanno chiamato Rocco Siffredi. Il pornoattore, tra le altre cose ha risposto ad una domanda del conduttore sulla possibilità di un suo impegno politico nella squadra di Silvio Berlusconi. La risposta è stata più che affermativa: “Candidarmi con Berlusconi? Lo farei domani” L'articolo Elezioni, Rocco Siffredi ...

Cicciolina - replica al vetriolo a Rocco Siffredi e stoccata a Barbara D'Urso Video : E’ appena rientrata dalla giungla sudafricana dove ha preso parte ad un reality show per la tv ungherese. Ilona Staller, in arte #Cicciolina, ha definito fantastica l’esperienza da ‘survivor’ attraverso un post pubblicato sul profilo Facebook. Nelle ore successive la diva dell’hard è stata contattata da La Zanzara in merito alle dichiarazioni rilasciate da #Rocco Siffredi nel corso di un servizio de Le Iene. Nella circostanza l’attore abruzzese ...

Cicciolina vs Rocco Siffredi : “E’ uno str****. E il vero mito nel mondo del porno resta un altro…” : Durante un’intervista a Le Iene, Rocco Siffredi, a proposito di Cicciolina, ha detto che la bellissima pornostar “era fantastica ma utilizzava il latte di capra per restare giovane e io quell’odore non lo sopportavo, puzzava di latte. Lascia perdere”. E ora arriva, abbastanza puntuale, la replica di Ilona Staller che raggiunta da La Zanzara, programma di Radio24, usa toni un po’ meno pacati: “E’ uno stronzo. ...

Rocco Siffredi parla della truffa sulle creme : Efe Bal svela un segreto del divo Video : #Rocco Siffredi ha smascherato una societa' che vendeva una crema miracolosa per ingrandire le dimensioni del membro genitale maschile grazie all'aiuto dell'inviato Filippo Roma del programma tv di Italia 1 #Le Iene. L'ex naufrago vip dell'Isola dei famosi e fondatore della famosa Accademia di film per adulti, ha smentito categoricamente di aver rilasciato un'intervista, riportata sul sito internet di questa societa', sull'efficacia di questa ...

Rocco Siffredi furioso a Le Iene : 'Ecco la verità sulle mie dimensioni' Video : #Rocco Siffredi smaschera una truffa legata al suo nome nel corso della trasmissione Le Iene [Video] in onda ieri sera su Italiauno. L'inviato del programma Filippo Roma si è recato dal celebre attore a luci rosse per fare chiarezza su un'intervista che Siffredi avrebbe rilasciato e che da mesi circola in rete e sui social, dove si parla di una miracolosa crema che serve ad aumentare le dimensioni del membro maschile. Bufera su Rocco Siffredi: ...

Cicciolina - l'agghiacciante dettaglio : 'Lei puzza di...' - parola di Rocco Siffredi : Rocco Siffredi interviene alle Iene , intervistato da Filippo Roma che ha chiesto dettagli circa una presunta intervista relativa ad una crema miracolosa per aiutare le prestazioni sessuali e ...

Rocco Siffredi : “Non esiste niente che allunghi l’uc***** - non date soldi ai truffatori che usano la mia faccia” : Promettono di allungare il pene grazie a una crema miracolosa e per farlo utilizzano faccia e nome di Rocco Siffredi, con tanto di dichiarazioni false del pornoattore. Il “merito” dei suoi famosi 23cm sarebbe proprio di questa crema. Una pratica che va avanti da mesi e che ha fatto arrabbiare Siffredi: “Li ho denunciati alla Polizia postale, che non ha fatto nulla. Loro hanno aperto nuovi siti, nuove interviste, sempre con la ...

"Rocco Siffredi ce l'aveva piccolo - poi ha usato questa crema miracolosa" - la truffa alle Iene : "Rocco Siffredi quando era piccolo aveva un uccello di 12 centimetri": è questa la frase che ha scatenato la curiosità de "Le Iene" che sono andate dritte alla...

'Rocco Siffredi ce l'aveva piccolo - poi ha usato questa crema miracolosa' : ...Filippo Roma è prima andato incontro al pornodivo per chiedergli spiegazioni e poi all'autore di un articolo che metteva in dubbio i 23 cm che hanno reso l'abruzzese famoso in tutto il mondo. Su un ...

"Rocco Siffredi ce l'ha piccolo" - a Le Iene scoperti i truffatori di un sito che vende una crema miracolosa associata alla porn0star (video) : "Ma veramente Rocco Siffredi ce l'ha piccolo?", è il titolo del servizio andato in onda martedì 12 dicembre a Le Iene (voto: 7) su Italia 1.Secondo un articolo pubblicato sul web i 23 centimetri dela porn0star sarebbero frutto di una crema miracolosa che fa "indurire e diventare grande l'uccello". E allora l'inviato Filippo Roma decide di "indagare" intercettando Siffredi in aeroporto. Lui non la prende bene e vuole incontrare ...

Rocco Siffredi su Cicciolina - 'usava il latte di capra per restare giovane e io quell’odore non lo sopportavo' : Autentica leggenda del porno italico, Rocco Siffredi è stato uno dei protagonisti dell'ultima puntata de Le Iene, con Filippo Roma che ha preso di petto l'iconico 53enne in merito ad una sua presunta intervista relativa ad una crema miracolosa per aiutare le prestazioni sessuali e aumentare le dimensioni dell'organo genitale maschile. Smentite quelle dichiarazioni, Rocco ne ha però rilasciate altre, legate soprattutto al suo passato ...

Rocco SIFFREDI/ Video - la minaccia finale ai millantatori (Le Iene) : Il segreto di ROCCO SIFFREDI, Le Iene alla ricerca della verità dopo un articolo sul web che vede il pornoattore protagonista: il servizio di Filippo Roma(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 23:45:00 GMT)

Rocco Siffredi/ Video - per le sue mitiche misure è ricorso all'aiutino? (Le Iene) : Il segreto di Rocco Siffredi, Le Iene alla ricerca della verità dopo un articolo sul web che vede il pornoattore protagonista: il servizio di Filippo Roma(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 23:08:00 GMT)

Malena la Pugliese parla di Rocco Siffredi e del 3° film a Deejay Chiama Italia : #Malena la Pugliese è quasi sempre presente in tv a Domenica Live e Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, ma non perde di vista neanche le radio. L'ex naufraga vip dell'Isola dei famosi 2017 ha rilasciato la sua ultima intervista al programma #Deejay Chiama Italia di Nicola Savino e Linus. L'attrice di film per adulti di Bari Filomena Mastromarino è stata ospite nello studio della più importante e amatissima radio Italiana per parlare della sua vita ...