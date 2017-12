Ritrovato il corpo di Andrea Paradisi nel bosco di Montioni

Enrico Usai - scomparso da tre giorni : il corpo Ritrovato in un burrone : BRESCIA E' stato ritrovato in un burrone il corpo di Enrico Usai, il 46enne originario di Conegliano Veneto ma da tempo residente nel bresciano scomparso da domenica. Secondo le prime ricostruzioni l'...

Ritrovato il corpo della 24enne scomparsa da un mese dopo un appuntamento Tinder : "Pronta per il mio appuntamento". Il 15 novembre Sydney Loofe ha postato questa frase su Snapchat, accompagnata da un suo scatto sorridente. Quelle, per molto tempo, sarebbero rimaste le ultime notizie note su di lei, scomparsa dopo aver inviato il messaggio. Un mese di ricerche ha portato al ritrovamento del suo corpo privo di vita e all'arresto della ragazza conosciuta su Tinder con cui doveva incontrarsi per un secondoappuntamento e al ...

Milano : sospettato di aver ucciso il padre - Ritrovato corpo senza vita : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - Un corpo senza vita, e ancora da identificare, è stato trovato nel fiume Adda a Comazzo, comune in provincia di Lodi. La vittima potrebbe essere l'uomo ricercato perché sospettato di aver strangolato il padre, Guido Begatti, 69 anni, in un appartamento di corso XXII Mar

Michela - 22 anni - suicida per un video hard. Il bigliettino Ritrovato vicino al corpo : "Gli scheletri sono tornati" : Una rapina dai contorni strani seguita da un suicidio che sembrava inspiegabile ai primi di novembre: oggi la svolta con un video hard che spunta da un pc e i primi tre indagati.E' la vicenda di Michela Deriu, la barista di 22 anni di Porto Torres morta a La Maddalena a casa di un'amica, dove si era rifugiata dopo un'aggressione nella quale gli erano stati rubati circa mille euro. Dopo indagini serrate, il filmato a luci rosse che avrebbe spinto ...

Donna scomparsa a Erba : Ritrovato il corpo di Rossella Marangoni : E' stato ritrovato senza vita il corpo di Rossella Marangoni, la Donna di 50 anni di Erba (Como) dispersa da circa due settimane sul monte Cornizzolo. La 50enne è stata ritrovata in una zona impervia vicino alle...

Omicidio a Modena - corpo di un ventenne Ritrovato in una valigia - : A rinvenire il cadavere sarebbe stata la madre del ragazzo, allertata dal compagno. Poco prima la vittima avrebbe ricevuto due amici. Non sono ancora chiare le cause della morte

Artigiano ucciso a Sestri Levante - corpo Ritrovato in uno scantinato - : La vittima è un imbianchino di 50 anni. Il cadavere è stato scoperto in un palazzo della centrale via Roma. Intorno al collo dell'uomo sarebbe stata trovata una fascetta da elettricista

Montagna : Ritrovato il corpo dell’escursionista disperso sul Moncenisio : Il corpo dell’escursionista disperso al Colle del Moncenisio da domenica scorsa è stato ritrovato questa mattina tra la strada statale e il bordo del lago del Moncenisio, a monte della diga in territorio francese: alle ricerche hanno partecipato il corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS Piemonte), il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Peloton de la Gendarmerie de Haute Montagne ...

Ritrovato il corpo dell'escursionista disperso su Moncenisio : Torino, 15 nov. (askanews) Il corpo dell'escursionista disperso al Colle del Moncenisio da domenica 12 novembre è stato Ritrovato poco dopo le 10 di questa mattina tra la strada statale e il bordo del ...

Tenerife - atleta scompare nel 2014 sulle pendici di un vulcano : il corpo mummificato Ritrovato dopo tre anni : Ha partecipato più volte al Campionato del mondo di Kona (Hawaii, Usa), è salito sulle pendici dell'Himalaya in bicicletta e nel 2010 arrivò quinto alla Sahara Marathon.

Tenerife - atleta scompare nel 2014 sulle pendici di un vulcano : il corpo mummificato Ritrovato dopo tre anni : Ha partecipato più volte al Campionato del mondo di Kona (Hawaii, Usa), è salito sulle pendici dell'Himalaya in bicicletta e nel 2010 arrivò quinto alla Sahara Marathon.

Il corpo Ritrovato di un attivista complica le elezioni in Argentina : Santiago Maldonado era scomparso tre mesi fa, il governo di Macri è accusato di avere gestito male le ricerche e domani si vota per il Parlamento The post Il corpo ritrovato di un attivista complica le elezioni in Argentina appeared first on Il Post.

E'stato Ritrovato il corpo del cacciatore di Felizzano : stato individuato dall'elicottero Drago 66 del nucleo di Torino, il corpo del cacciatore disperso a Felizzano dalla scorsa settimana. In corso il recupero da parte del personale VF con mezzo nautico. ...

Alieni : Ritrovato in Russia il corpo di un ET? Ecco la clip : Non è la prima volta dall'inizio dell'anno che notizie bizzarre diventano virali, come è successo per un video che mostrerebbe le immagini di un cadavere alieno. Due cacciatori di Alieni avrebbero affermato che queste sono le foto di un cadavere di un extraterrestre, morto nel deserto russo. Molto spesso, a queste notizie, subito viene data una spiegazione certa e razionale dagli scienziati, altre volte restano nel mistero per anni. Ma andiamo a ...