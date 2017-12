Ricchi sempre più ricchi | 1000 miliardi di dollari in più nel 2017

Sempre più Ricchi i "paperoni" mondiali : (Teleborsa) - Non conoscono crisi i "paperoni" mondiali , che nel 2017 hanno visto crescere il proprio gruzzoletto di ben quattro volte in più rispetto al 2016. Il patrimonio totale degli uomini e ...

Sempre più Ricchi i "paperoni" mondiali : Non conoscono crisi i "paperoni" mondiali , che nel 2017 hanno visto crescere il proprio gruzzoletto di ben quattro volte in più rispetto al 2016. Il patrimonio totale degli uomini e delle donne più ...

I super Ricchi sono sempre più Ricchi - ma temono per le loro fortune : Il rapporto Ubs-Pwc evidenzia che crescono i miliardari per la spinta del boom economico in Asia. Ma hanno paura di disuguaglianze sociali ed eredi

Def : nel 2019 tasse su per 62 miliardi. E sempre più ingiuste : giù per i Ricchi - su per i poveri : Partiamo dal tema dell' imposizione fiscale , per un motivo importante: la propaganda politica liberista gioca tutte le sue carte nel tema della riduzione/aumento della tassazione. L'analisi è monca ...