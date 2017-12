Regione Sicilia | Musumeci perde il primo assessore Figuccia lascia in polemica con

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Pronti, via. Neanche il tempo di iniziare e la giunta regionale diilpezzo: Vincenzosi dimette daregionale all’Energia, incon Gianfranco Miccichè. “Oggi più che mai – dice – sento di essere un uomo libero e da tale condizione continuo a portare avanti le mie idee, rimanendo fedele al mandato degli elettori che mi hanno votato per tutelare la posizione dei cittadini, di chi soffre, di chi vive una condizione di difficoltà economica e di chi è lontano dai palazzi dorati. La mia maggioranza è la gente che ha creduto in un’azione di cambiamento e di discontinuità”. “La mia maggioranza è la gente che ha creduto in un’azione di cambiamento e di discontinuità. Ci sono tante aspettative verso questo governo, che sono certo non verranno disattese, ma non posso non tenere conto degli accadimenti politici, ...