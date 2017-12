Reggio Calabria | il Prefetto dispone l' intensificazione delle misure di vigilanza e

A Reggio Calabria è ormai tutto pronto per la 4ª edizione del "TarantaWineFest Note Metropolitane 2017" : Per Sabato 30 Dicembre è prevista per le vie del centro storico del paese animazione con suonatori tradizionali e grande chiusura spettacoli con il concerto di Ciccio Nucera Band special guest Nino ...

Reggio Calabria : il Circolo Arminio potrebbe bloccare le manifestazioni natalizie della 'Casa della Cultura'? In realtà è solo una bufala : ... anzi questa panzana ci ha permesso di conoscere le condizioni in cui versa l'auditorium della "Casa della Cultura" che sembra inagibile per la rappresentazione di spettacoli di una certa rilevanza. ...

Reggio Calabria - abbandoni i rifiuti? Finisci su Facebook. Il sindaco : “Ecco i lordazzi. Godetevi lo spettacolo” : “Quest’anno il cine panettone lo abbiamo girato a Reggio. Gustatevi lo spettacolo, il biglietto lo hanno pagato i lordazzi con le multe che stanno ricevendo”. Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà descrive il video postato sul suo profilo facebook: “Come vedete – spiega il primo cittadino – le telecamere ci sono, le segnalazioni aumentano e allora dobbiamo insistere su questa battaglia di ...

A Reggio Calabria si inaugura la sede della Protezione civile : Roma, 27 dic. (askanews) In occasione del 109esimo anniversario del Terremoto di Reggio-Messina del 1908, sarà inaugurata domani, 28 dicembre, alle ore 12, la nuova sede di Reggio Calabria della ...

Reggio Calabria - sequestrati 7 quintali di fuochi d'artificio - : La Guardia di Finanza ha anche arrestato un uomo con l'accusa di detenzione abusiva di materiale esplodente. Alcuni dei prodotti erano artigianali ed erano considerati particolarmente pericolosi

Reggio Calabria - "alunni indemoniati" : la preside chiama lesorcista a scuola : Un esorcista a scuola. Non per studiare, ma per parlare di "alunni indemoniati". È quanto accaduto alla scuola primaria "Telesio" di Reggio Calabria . A scatenare questo clima di caccia alle streghe "...

Reggio Calabria - confiscati beni e società per 10 milioni a Matacena : La Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di sequestro e confisca di beni, emesso dalla Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria, nei confronti dell'...

Reggio Calabria - Pd contro l’ultradestra : “Basta manifestazioni in spazi pubblici”. Ma la città è divisa : Vietare la concessione degli spazi pubblici alle organizzazioni e associazioni che direttamente si richiamano all’ideologia, ai linguaggi e ai rituali fascisti. È quanto c’è scritto nella proposta della Commissione regolamenti del Comune di Reggio Calabria. Una proposta che, presto, dopo il passaggio in Consiglio comunale potrebbe diventare delibera e quindi regolamento da applicare. A presentarla è stato il consigliere del Pd Demetrio Martino ...

Reggio Calabria : all'Università Mediterranea il grande giurista David Zammit : L'iniziativa chiude un anno ricco di eventi internazionali per il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, che ha recentemente attivato un Master ...

Gran Galà dello Sport a Reggio Calabria : premiati gli atleti che hanno portato in alto il nome della città : A Reggio Calabria la cerimonia di premiazione degli Sportivi organizzata dal Comitato Regionale Coni, nel settore Lotta premiato l'atleta della gloriosa Società Sportiva centenaria Fortitudo 1903, ...

Dieni : 'Triste epilogo del Teatro Siracusa di Reggio Calabria - così la città smarrisce se stessa' : Tuttavia " conclude Dieni ", è fuor di dubbio che la trasformazione di questo importante centro culturale è figlia di una colpevole disattenzione della politica locale, troppo spesso impegnata ...