Recensione Ulefone U007 Pro | smartphone a due facce…sotto i 50 euro

: Recensione #Ulefone #U007Pro: smartphone a due facce...sotto i 50 euro - planetmobileblg : Recensione #Ulefone #U007Pro: smartphone a due facce...sotto i 50 euro -

Leggi la notizia su planetmobileitalia

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Fra i tantiesistenti al mondo, oggi vi recensiamoPro, un dispositivo che costa meno di 50con alcuni pregi ed alcuni difetti. Glistanno diventando veramente tanti al mondo. Se nei primi anni del fenomeno le case che si facevano vedere erano solo Apple, Samsung ed HTC, oggi grazie alla forte affermazione del mercato cinese tantissimi produttori sono entrati prepotentemente in questo palcoscenico. Fra questi troviamo ancheè una fra le più importanti case di produzionecinesi conosciuta per la qualità dei propri device e l’eccellente servizio offerto sotto il punto di vista dell’assistenza. I suoinon si trovano in Italia nei negozi, ma ci arrivano solo attraverso E-Shop Cinesi con Gearbest o Grossoshop. Il dispositivo di cui vi sto per parlare oggi prende il nome diPro,...