Real Madrid campione di tutto | un 2017 da favola

Calciomercato - Real Madrid su Dybala : I campioni d'Europa e del mondo infatti dovranno probabilmente sostituire Gareth Bale , la cui avventura in Liga sembra vicina alla conclusione, e pare che il profilo scelto per sostituire il gallese ...

Juventus-Dybala - le ultime novità dalla Spagna : il Real Madrid tranquillizza ‘la Joya’ : La Juventus sta disputando una stagione importante tra campionato e Champions League, dopo una partenza clamorosa in grande calo l’attaccante Paulo Dybala, qualcosa sembra essersi rotto con il club bianconero dopo le ultime panchine. L’argentino non è di certo contento e potrebbe guardarsi intorno sul mercato, una cessione non è poi così lontana. Nel frattempo in Spagna non hanno dubbi, è Dybala l’obiettivo numero uno per il ...

Liga - 17a giornata : il Barcellona stende il Real Madrid e si aggiudica il "Clasico" : Bologna, 24 dicembre 2017 - Il Barcellona fa suo il "Classico" contro il Real Madrid per 3-0 e mette le mani sulla Liga. Suarez, Messi su rigore e Aleix Vidal permettono agli uomini di Valverde di ...

PSG - Neymar pensa già al Real Madrid : 'Sarà come una finale' - : ... massima competizione europea per club che riprenderà nel febbraio del 2018, ma nella testa di Neymar c'è già il doppio confronto con il Real Madrid che si è da poco laureato campione del mondo. Nel ...

Inter su Gerard Deulofeu : potrebbe arrivare a gennaio per 30 milioni più una clausola anti-Real Madrid : Un'ulteriore beffa per il Milan potrebbe arrivare dal mercato: secondo la stampa spagnola, infatti, l'ex Gerard Deulofeu sarebbe a un passo dall'Inter, che lo cerca per gennaio. L'affare per portare ...

Real Madrid - suggestione Conte : è lui il prescelto per il dopo Zidane : Real Madrid, suggestione Conte: è lui il prescelto per il dopo Zidane Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Real Madrid, suggestione Conte – Antonio Conte, attuale tecnico del Chelsea, potrebbe lasciare la panchina del club londinese a fine stagione. Sull’ex allenatore della Juventus e ct della Nazionale non è un mistero che ci siano addosso gli occhi ...

Le 5 verità che ci ha lasciato Real Madrid-Barcellona : benzema Eurosport 5 - Il Real Madrid non ha più i terzini più forti al mondo Negli ultimi 4 anni, la vera forza del Real Madrid erano le fasce laterali. Carvajal e Marcelo affondavano il colpo con ...

Real Madrid-Barcellona - Messi fa assist ad Aleix Vidal senza una scarpa : Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Leo Messi perde la scarpa, ma il vizio resta. Sempre decisivo, con un gol e un assist, nel Clasico del Bernabeu. A sbloccare i giochi ci pensa Suarez, ma a ...

