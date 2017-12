Quanti insetti commestibili ci sono in Italia?

: @matteosalvinimi Sai quanti te ne sei mangiati di insetti finiti nelle uova utilizzate per i composti dei panettoni… - pamonty64 : @matteosalvinimi Sai quanti te ne sei mangiati di insetti finiti nelle uova utilizzate per i composti dei panettoni… -

Leggi la notizia su lastampa

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Per chi voglia saperne di più su questo aspetto a maggio in Cina, si svolgerà la seconda conferenza mondiale intitolata 'per nutrire il mondo' .