Psg-Milan-Napoli-Genoa-Samp | valzer di portieri | i dettagli in vista della prossima

Milan - Gigio Donnarumma al Psg : l'erede sarà Pepe Reina : Dopo la (grottesca) vicenda della richiesta di annullamento del contratto, il destino di Gigio Donnarumma - nonostante i suoi post sui social - è segnato: addio, Milan. Magari anche a gennaio (più ...

Milan - l'operazione di mercato col Psg sorprende tutti : scenario pazzesco Video : Il #Milan non sta attraversando un bel periodo né dentro né fuori dal campo, se infatti dal campo i risultati non arrivano neanche dopo il cambio di allenatore, a livello societario le cose non vanno assolutamente meglio. La poca trasparenza del nuovo proprietario cinese Yonghong Li, le inchieste del New York Times su di lui, il rifiuto del voluntary agreement da parte dell’Uefa, sono tutti segnali di come la nuova societa' non riesca a ...

Milan - Donnarumma rassicura Fassone : il punto fra Raiola - Juve e Psg : Un summit che era in programma ma che, secondo la Gazzetta dello Sport, è saltato anche per colpa della pesante sconfitta subita contro il Verona. L'agente era a Milano e nella giornata di ieri ha ...

Milan-Donnarumma : ecco cosa sta succedendo su clausola e Psg : Caressa: "Donnarumma? Per me verrà ceduto a gennaio, ma…" All'interno dello studio su Sky Sport 24 anche Fabio Caressa ha commentato la complessa situazione di fronte alla quale si ritrova la ...

Calciomercato Milan - contatto Raiola-Psg per Donnarumma : la situazione in casa rossonera : Calciomercato Milan – Il Milan è in campo per la 16^ giornata del campionato del campionato di Serie A contro il Bologna, inizio importante dei rossoneri che passano in vantaggio con Bonaventura, reazione immediata degli ospiti e pareggio di Verdi. Nel frattempo si pensa anche al mercato, nelle ultime ore importante novità. Secondo quanto riporta Sky Sport contatti tra Mino Raiola ed il Psg per il portiere Donnarumma, nel contratto non è ...

Milan - continui contatti Raiola-Psg per Donnarumma. E la clausola rescissoria non esiste : Il Milan si prepara a giocare la partita a San Siro contro il Bologna, una sfida importante per inveritre da subito la rotta. Intanto, sul fronte mercato, continuano i contatti tra Mino Raiola - ...

Ricordate Leonardo? Era una star di Milan - Inter e Psg - oggi è ridotto malissimo : Leonardo non è più il tecnico dell' Antalyaspor . L' ex giocatore del Milan ha lasciato il club turco. A comunicarlo è il club: 'La nostra strada e quella di Leonardo si sono divise. Gli auguriamo ...

Messi : "Inter e Milan - tornate in Champions. City e Psg le più forti" : "Il calcio italiano negli ultimi anni non è più lo stesso. E credo che questo abbia a che fare non solo con la non qualificazione al Mondiale. Per esempio due grandi della Serie A come Milan e Inter ...

Calciomercato Milan - possibile scambio 'due per uno' con il Psg a gennaio : Arrivano importanti indiscrezioni dalla Francia per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan. Stando a quanto riportano i media francesi, infatti, il PSG ha messo nel mirino Gianluigi Donnarumma per la prossima sessione invernale. Il club guidato dal ricchissimo sceicco Al-Khelaifi ha individuato nel diciottenne il portiere per i prossimi quindici anni, considerato il fatto che Areola ha un rendimento molto discontinuo. Su Donnarumma ci sono ...

Dalla Francia - il Psg ha contattato Conte : il Milan trema : Antonio Conte a fine stagione lascerà il Chelsea . Il tecnico leccese, nonostante abbia vinto la Champions League l'anno scorso, non ha un rapporto idilliaco con la dirigenza Blues e la sua voglia di ...

Calciomercato - Di Maria vuole lasciare il Psg : Milan e Juventus pronte all’assalto! : 1/9 LaPresse/Reuters ...