PS3Rilasciato PS3 Pro Mod v2 0

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Trasformare la vostra PS3 in una “PS4 Pro” non è mai stato così semplice.Lo sviluppatore LuanTeles ha rilasciato un nuovo aggiornamento di PS3 Pro Mod in versione 2.00.Con PS3 Pro Mod è possibile dare un look aggressivo alla XMB della PS3 con una serie di modifiche come il coldboot ,il gameboot,un nuovo suono alla xmb e le nuove onde ispirate alla console più potente al mondo, PS4 Pro.Per installare l’applicazione è richiesto l’ultimo Cfw Rebug 4.82.1 e il file PKG a fine articolo CARATTERISTICHE La Mod contiene: PS3 PRO coldboot Suono di avvio PS4 Suoni PS4 nella XMB Stringhe PS3 modificate per PS3 PRO Alcune icone personalizzate PS3 PRO gameboot Suono gameboot PS4 Sfondo onda PSP CHANGELOG v2.0 – Aggiunti pulsanti animati – Aggiunte animazioni nei menu laterali. – Aggiunta modalità Boost. – Aggiunto un nuovo tema con ...