Benvenuto presidente - Claudio Bisio eletto capo della Repubblica per omonimia : Pellicola divertente che può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.raiplay.it/dirette/rai3 mentre on demand dopo la mezzanotte su Rai Repley . Benvenuto Presidente: la ...

Savoia : Corsetti (Pd) : Raggi scambia re e presidente Repubblica : Roma, 19 dic. (askanews) 'Virginia Raggi bocciata in storia. Anzi che non ha scambiato il Re con il presidente della Repubblica. A #Roma si dice 'parla come magna', la Sindaca scrive come governa. A #...

'Mattarella non firmi la legge sul Biotestamento'. La Cei e i medici cattolici si appellano al presidente della Repubblica : Un appello dal mondo cattolico al presidente Mattarella perchè rinvii alle Camere la legge sul testamento biologico per "incostituzionalità". E' il senso della lettera inviata oggi al Quirinale da Mauro Ronco, ...

"Mattarella non firmi la legge sul Biotestamento". La Cei e i medici cattolici si appellano al presidente della Repubblica : Un appello dal mondo cattolico al presidente Mattarella perchè rinvii alle Camere la legge sul testamento biologico per "incostituzionalità". E' il senso della lettera inviata oggi al Quirinale da Mauro Ronco, presidente del Centro studi Livatino, Massimo Gandolfini, presidente del Comitato Difendiamo i nostri Figli, Mons. Massimo Angelelli, Responsabile Ufficio Pastorale Sanitaria della CEI, Padre Virginio Bebber, presidente ...

Mattarella a Brenna : il testo del discorso del presidente della Repubblica : ... capacità di dialogo, di rispettare anche chi la pensava diversamente, gli guadagnavano il rispetto e la stima che lo hanno sempre circondato in Parlamento, da parte di qualunque forza politica, di ...

Repubblica Ceca - affondo del presidente Zeman contro la UE sul terrorismo - : "La vigliacca Unione Europea sta facendo tutto il possibile per far prevalere il movimento terrorista filo-palestinese su Israele," - si è lamentato il presidente ceco. Zeman ha espresso questa ...

Quagliariello : "Fu Renzi a non volere Romano Prodi presidente della Repubblica" : Fu Renzi a non volere Romano Prodi presidente della Repubblica. Un retroscena rivelato nel suo nuovo libro 'Sereno E'', da Gaetano Quagliariello, senatore di Federazione della Libertà, rivela...

Gubbio - il dottor Luigi Panata premiato dal presidente Mattarella con l'onorificenza al Merito della Repubblica Tutte figure esemplari nella ... : Gubbio C'è un umbro nei premiati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha conferito, motu proprio, trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che ...

Il presidente Mattarella nomina Gessica Notaro Cavaliere della Repubblica : BOLOGNA - Gessica Notaro, la giovane miss riminese sfregiata con l'acido dall'ex compagno Eddy Alvares (condannato a 10 anni per le lesioni e a 8 per stalking sempre nei confronti di Gessica), è stata ...

Elezioni Sicilia - urne aperte fino alle 22 : tra i primi a votare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella : urne aperte dalle 8 in Sicilia per la scelta del successore di Rosario Crocetta alla guida di Palazzo d’Orleans. Ad eleggere il presidente dell’Assemblea della Regione Siciliana sono chiamati 4 milioni 661.123 elettori che avranno tempo fino alle 22 per scegliere tra i candidati Giancarlo Cancelleri del Movimento Cinque stelle, Fabrizio Micari appoggiato dal centrosinistra, Nello Musumeci sostenuto dal centrodestra, Claudio Fava che è ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : il presidente della Repubblica firma legge elettorale (4 novembre 2017) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il Presidente della Repubblica firma la legge elettorale. Due 14enni violentate da uno straniero conosciuto in chat. (4 novembre 2017).(Pubblicato il Sat, 04 Nov 2017 00:48:00 GMT)

Lettera aperta al presidente della Repubblica Mattarella : di MoVimento 5 Stelle Illustre Signor Presidente, siamo qui a chiederLe un particolare momento di riflessione sul delicato vaglio che in base alle Sue attribuzioni è chiamato a svolgere: la promulgazione di una legge fondamentale per la democrazia come la legge elettorale. È proprio in ragione della speciale importanza di questo passaggio che intendiamo sottoporre alla sua riflessione una serie di argomenti di ordine squisitamente tecnico ...

Il Papa sabato riceve il presidente della Repubblica di Moldova : Città del Vaticano, 30 ott. (askanews) sabato prossimo 4 novembre alle ore 10 il Papa riceve in udienza Igor Dodon, presidente della Repubblica di Moldova.

Quando il presidente della Repubblica può bocciare una legge - Costituzione alla mano : Il Presidente della Repubblica non ha potere legislativo, non può cioè scrivere una legge, ma ha alcuni poteri, stabiliti dalla Costituzione, esercitando i quali può di fatto 'bocciare una legge', o ...