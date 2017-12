: Premier:bonifica Maddalena per sviluppo - NotizieIN : Premier:bonifica Maddalena per sviluppo -

"E' un accordo importante perché si sblocca una situazione bloccata da tempo.Si danno prospettive di richiamo,per la bellezza e per il turismo, per la nautica di diporto. Una buona notizia per la Sardegna e l'Italia". Così ilPaolo Gentiloni prima della firma dell'intesa con la regione Sardegna per lae il rilancio dell' Arcipelago della. "Tutto avviene in una settimana in cui si sono concluse importanti intese per l'Alcoa.Puntiamo sulla vocazione della Sardegna: turismo assieme a industria".(Di mercoledì 27 dicembre 2017)