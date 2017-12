Premier League | Van Dijk al Liverpool per 84 | 5 milioni di euro

Il Manchester City è una macchina di vittorie : Newcastle ko e Premier League ‘in banca’ [FOTO] : 1/15 LaPresse/PA ...

Video Gol Newcastle United-Manchester City : Highlights e Tabellino - Premier League 27-12-2017 : Risultato Finale Newcastle United-Manchester City, Cronaca e Video Gol, Premier League 27 Dicembre 2017. Il Manchester City continua a vincere, e approfittando del pareggio dello United, allunga in cima alla classifica e sembra ormai irraggiungibile nella corsa al titolo per la Premier League, anche grazie per l’1-0 di questa sera contro il Newcastle United. LE SCELTE – Newcastle che si copre con un 5-4-1 con il solo Joselu in ...

Calciomercato Premier League - Affari e Trattative 27-12-2017 : Calciomercato Premier League 27 Dicembre 2017. Gli Affari e le Trattative della sessione invernale: la giornata, squadra per squadra. MAN CITY- Yaya Touré (34) non lascerà i Citizens nel mese di Gennaio. A rivelarlo è stato il suo agente Dimitry Seluk ai microfoni di ”Sky Sports”. “Vuole essere un tre volte campione della Premier League – ha detto Seluk –, ma si diverte anche mettendo a disposizione la sua ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Premier League” FUTMAS : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida Creazione Rosa denominate “Aggiornamento Premier League” e “Aggiornamento Premium Premier League “ durante l’evento FUTMAS dedicato al Natale Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste Sfide che resteranno attive per 10 giorni Aggiornamento Premier League Aggiornamento Premium Premier League L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Premier ...

Probabili Formazioni Crystal Palace-Arsenal - Premier League 28-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Crystal Palace-Arsenal, 20^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 21.00: Wenger conferma Wilshere, c’è Benteké nelle Eagles. Si torna subito in campo per concludere il ventesimo turno di Premier League. A Selhurst Park si affrontano Crystal Palace e Arsenal, due Formazioni londinesi dalle quali ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. Dopo il rocambolesco 3-3 all’Emirates contro il Liverpool, ...

Video/ Chelsea Brighton (2-0) : highlights e gol della partita (Premier League - 20^ giornata) : Video Chelsea Brighton (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 20^ giornata della Premier League. Morata e Alonso regalano la vittoria ai Blues.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 09:32:00 GMT)

Premier League - 20a giornata : Lingard salva lo United - risorge il Chelsea : Bologna, 26 dicembre 2017 - Gol e tante emozioni nel Boxing Day . Il Manchester United , infatti, rischia grosso contro il Burnley , ma alla fine riesce a strappare il 2-2 dopo il doppio svantaggio: ...

Video Gol Liverpool-Swansea City 5-0 : Highlights e Tabellino Premier League - 20^ Giornata 26-12-2017 : Risultato Finale Liverpool-Swansea City 5-0, Cronaca e Highlights, Coutinho (L), Firmino (L) 2, Alexander-Arnold (L), Oxlade-Chamberlain (L), Premier League 20^ Giornata, 26 Dicembre 2017. Sontuosa vittoria nel giorno del Boxing Day per il Liverpool. Sono 5 le reti realizzate allo Swansea, sempre più fanalino di coda della Premier League. I Reds sono quarti con 38 punti e scavalcano il Tottenham in quarta posizione. LE SCELTE ...

Premier League - Boxing Day 2017 – Tutti i risultati : vince il Chelsea di Conte - pareggio in rimonta dello United. Stasera il City : Come da tradizione la Premier League è scesa in campo a Santo Stefano per il Boxing Day: Tutti in campo dopo Natale per il turno di campionato, spettacolo assicurato dopo le abbuffate a tavola e incroci interessanti che hanno regalato un vero e proprio show al grande pubblico. In programma la 20^ giornata. Pomeriggio caratterizzato da ben sei partite in Contemporanea anticipate dalla vittoria del Tottenham sul Southampton (5-2 con tripletta di ...

Premier League - che spettacolo il Boxing Day : non basta il cuore allo United - il Chelsea c’è ed il City se la ride : Il tanto atteso Boxing Day della Premier League, ha regalato emozioni a non finire in questa giornata di Santo Stefano. Dopo la vittoria di un dominante Tottenham nella gara dell’ora di pranzo, sono scese in campo altre 6 gare in questo pomeriggio. Ebbene, il Chelsea di Antonio Conte si è imposto in casa contro il Brighton, grazie ad una doppietta spagnola targata da Morata e Marcos Alonso, due reti di testa di pregevole fattura. ...

Premier League : cinquina Tottenham. LIVE : Chelsea 1-0 - United sotto 2-1 : Gli Spurs hanno rifilato 5 gol al Southampton di Lemina e Gabbiani, entrato nella ripresa: seconda tripletta consecutiva per Kane che diventa il miglior cannoniere al mondo nel 2017 Di Alli e Son gli ...

Diretta Liverpool - Swansea dove vedere in tv e streaming gratis Premier League - : Diretta Liverpool-Swansea, il match valido per il Boxing Day 2017 del campionato di Premier League, con le informazioni su orario Diretta tv e streaming gratis del match

Premier League : Kane da favola - il Tottenham travolge il Southampton : Seconda tripletta consecutiva per il centravanti, che sale a quota 56 reti nel 2017 e supera Messi (54)

Premier League - Tottenham-Southampton 5-2 : Kane tripletta da record! : Per la cronaca, gli altri gol degli Spurs sono stati segnati da Dele Alli e Son . Inutili le reti di Boufal e Tadic per il Southampton. Ultime notizie Premier League - Classifica Premier League