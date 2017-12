: Polpette vegane con ceci e zucchine - Desdemona__ : Polpette vegane con ceci e zucchine - SonoIoNagy : Che poi vanno ad insultare la gente per il loro aspetto fisico “non siete in salute”...ma se tre delle mini polpett… - elihh3 : @PegasoNero Di preciso non lo so, credo nasca per permettere un passaggio più semplice da un'alimentazione all'altr… -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Se siete vegani, con questa ricetta potrete prepararvi un bel secondo, magari da servire la domenica o da portare con voi al lavoro per la pausa pranzo. Se invece non siete vegani ma avrete degli ospiti vegani o vegetariani a cena, queste polpettine potranno meravigliare non solo i vostri amici con abitudini alimentari alternative ma anche coloro che sono abituati a mangiare ledi carne. Si tratta di un secondo che può essere servito come stuzzichino per un aperitivo, accompagnato da un buon bicchiere di vino bianco oppure da uno spritz. Queste polpettine infine sono facili da preparare quindi non preoccupatevi se non siete dei cuochi perfetti. Dunque iniziamo subito, con la lista degli ingredienti per preparare lecon....