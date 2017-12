Plenaria | una sentenza orientata in partenza

Adunanza Plenaria : Anief propone ricorso gratuito alla CEDU : A ventiquattro ore dalla pubblicazione della sentenza negativa in Adunanza Plenaria (leggi l’articolo sulla sentenza), il sindacato Anief si è già mobilitato. L’esito negativo della sentenza, discussa in Consiglio di Stato il 15 novembre 2017, ha gettato nello sconforto i migliaia di ricorrenti. Le parole del presidente Anief Marcello Pacifico Il presidente dell’Anief Marcello Pacifico […] L'articolo Adunanza Plenaria: Anief ...

Esito Adunanza Plenaria : il giorno dopo e le prime reazioni : Ad un giorno dalla pubblicazione dell’Esito dell’Adunanza Plenaria del 15 novembre 2017 emergono le prime reazioni (leggi l’articolo sull’Adunanza Plenaria). Quelle dei docenti coinvolti, naturalmente, sono state molto rabbiose. Nei vari gruppi presenti sui social network, i ricorrenti hanno dato sfogo al loro sdegno nei confronti di una giustizia italiana che di giusto e di […] L'articolo Esito Adunanza Plenaria: il giorno ...

Adunanza Plenaria diplomati magistrale : pubblicato esito : Adesso è ufficiale. E’ della giornata di oggi la pubblicazione dell’esito della decisione dell’Adunanza Plenaria, discussa in Consiglio di Stato il 15 novembre 2017. Adunanza che, purtroppo, ha dato esito negativo nei confronti dell’inserimento dei docenti in possesso di diploma magistrale che chiedevano l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. esito dell’Adunanza Plenaria Il punto focale discusso […] L'articolo Adunanza Plenaria ...

Adunanza Plenaria DM : la questione giunge in Parlamento : Sulla questione dei diplomati magistrale in Gae e sull’esito dell’Adunanza Plenaria è intervenuto il senatore Pietro Liuzzi, che ha portato in Parlamento la questione. Interrogazione a risposta scritta presentata mercoledì 15 novembre 2017 presso la sede parlamentare. Excursus storico delle Graduatorie ad Esaurimento Parlando delle Graduatorie ad Esaurimento, il parlamentare, dopo aver esposto la storia […] L'articolo Adunanza ...

Adunanza Plenaria conclusa : l’esito influirà sul futuro di molti docenti precari : Si è conclusa l’attesa Adunanza Plenaria in Consiglio di Stato per discutere sulla situazione dei diplomati magistrale ante 2001/2002. Riunione tra i giudici delle sezioni del Consiglio di Stato e gli avvocati che, in questi anni, hanno difeso le migliaia di ricorrenti che hanno chiesto l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Primi commenti post udienza Sulla […] L'articolo Adunanza Plenaria conclusa: l’esito ...

DM ante 2002 : il 15 novembre si riunirà l’Adunanza Plenaria : Dopo mesi di attesa, a breve, si riunirà L’Adunanza Plenaria. I giudici della VI Sezione del Consiglio di Stato, infatti, si incontreranno mercoledì 15 novembre 2017, presso le stanze di Palazzo Spada. Momento cruciale per molti DM ante 2001/2002 L’incontro tra i giudici sarà un momento cruciale. Infatti, molti docenti si ritrovano, da anni, inseriti […] L'articolo DM ante 2002: il 15 novembre si riunirà l’Adunanza ...

Adunanza Plenaria in arrivo : silenzio in aula prego! : L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è in arrivo sul binario della scuola dell’infanzia e della primaria. Ancora due settimane di attesa e finalmente il massimo consesso di giustizia amministrativa metterà la parola fine a lunghissimo contenzioso che vede contrapposti i diplomati magistrali da un lato e il Miur dall’altro. L’Adunanza Plenaria fornirà anche delle […] L'articolo Adunanza Plenaria in arrivo: ...