Pioggia e maltempo sulla liguria | allerta meteo fino al primo pomeriggio

Maltempo - ondata di freddo sull'Italia : in arrivo Pioggia e neve - : Una perturbazione atlantica con aria artica ha iniziato a colpire la Penisola. Fino a domani precipitazioni, anche nevose, diffuse al Centro-Nord e forti venti. Allerta arancione in Liguria. Lo smog ...

Allerta maltempo - in arrivo Pioggia - neve e venti forti : Roma - Un'intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell'Italia, portando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti. Lo indica un'Allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede, dalla tarda serata di oggi, temporali su Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Ci saranno ...

Maltempo : Pioggia - neve e vento forte in arrivo su gran parte dell'Italia : ROMA - Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da questa sera gran parte dell'Italia, portando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e ...

Allerta meteo Friuli : maltempo con Pioggia e bora per la giornata di domani : Precipitazioni diffuse, da abbondanti a intense, piu’ consistenti sulle Prealpi Giulie e dal pomeriggio con possibili rovesci temporaleschi. Sono le previsioni meteorologiche per domani fatte dalla Protezione civile Fvg, che prevede anche neve al mattino all’altezza di 600-800 metri sulle Alpi, 800-1000 sulle Prealpi; dal pomeriggio, con la fase piu’ intensa, 700-1000 metri sulle Alpi, 1000-1200 sulle Prealpi; dalla tarda sera ...

Maltempo - allerta meteo in Liguria : in arrivo Pioggia e neve : A causa dell'ondata di Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile della Liguria ha diffuso l'allerta meteo per piogge diffuse, temporali e neve....

Pioggia - vento e neve : in arrivo nuova ondata maltempo : nuova ondata di maltempo per l'Italia ad opera di una intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa. A confermarlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega "Mercoledì piogge e ...

Maltempo : fine anno con Pioggia e vento - tregua a San Silvestro : Gli ultimi giorni del 2017 saranno caratterizzati dal Maltempo. Non mancheranno nemmeno situazioni di allerta nel nord Italia, specialmente in Liguria. Ma a San Silvestro ci sarà una tregua."La parte più avanzata della perturbazione - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - porterà nuvole su gran parte d'Italia e un pò di piogge, comunque per lo più deboli, al Nord e regioni tirreniche, con qualche nevicata sulle Alpi. Poi ...

Neve e Pioggia - a Santo Stefano maltempo a Nord e Centro Italia | : Annuvolamenti dalla Liguria alla Calabria per tutto il 26 dicembre. Mercoledì 27 annunciate precipitazioni particolarmente intense in Toscana, Campania e Molise. LE PREVISIONI METEO

Neve e Pioggia - a Santo Stefano arriva il maltempo su tutta Italia - : Annuvolamenti dalla Liguria alla Calabria per tutto il 26 dicembre. Mercoledì 27 annunciate precipitazioni particolarmente intense in Toscana, Campania e Molise. LE PREVISIONI METEO

Dopo il Natale torna il maltempo : Pioggia - neve e mari agitati : Dopo un Natale senza particolari problemi meteorologici, cambiano le cose da Santo Stefano in poi. Sul centro e sul nord Italia è in arrivo un'ondata di maltempo. Dalle prime ore del 26 dicembre e per ...

Dopo il Natale torna il maltempo : Pioggia - neve e mari agitati : Le previsioni da Santo Stefano ai due giorni successivi indicano una variazione rispetto al clima che ha accompgnato le festività

Vento - Pioggia e freddo : il maltempo torna a colpire l'Italia : Una saccatura di origine atlantica in transito sull'area mediterranea centrale porterà condizioni di maltempo sull'Italia con forti venti e da domani, precipitazioni diffuse, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Lo...

Maltempo - 128 mm di Pioggia in Lucchesia : Stazzema ancora isolata : Tra la notte scorsa e le prime ore di oggi, martedi’ le precipitazioni che hanno interessato la zona montuosa della provincia di Lucca, hanno raggiunto cumulati di pioggia di circa 100 mm, con punte di 128 mm a Minucciano e a Vagli. Lo rende noto la Provincia di Lucca facendo un punto sul Maltempo. Tra gli eventi segnalati “l’esondazione (poi rientrata) del fiume Serchio nella notte a Borgo a Mozzano, in Mediavalle, con la ...

Maltempo Marche : vento e Pioggia ma nessuna criticità : Si registrano nelle Marche interventi dei vigili del fuoco per allagamenti o alberi caduti, ma non vi sarebbe alcuna situazione di particolare criticità. Il vento ha spazzato con particolare intensità il Pesarese, ma nelle ultime ore si è attenuato. La situazione è sotto controllo nelle zone di Ancona, Ascoli, Macerata e Pesaro: lo confermano i vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Marche: vento e pioggia ma nessuna criticità sembra essere il ...