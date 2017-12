Pillole di cronaca : Roma, h. 14.25 del 21.12.2017 C.V., 42 enne di origine albanese, durante un controllo in via Ugo Ojetti da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Sequestrate 19 dosi di cocaina e 150 euro. Roma, h. 19.30 del 21.12.2017 Ubriaco, ha danneggiato alcune auto in transito ed […] L'articolo Pillole di cronaca sembra essere il primo su NewsGo.

Pillole di cronaca : Marino 13.12.2017 D.A.S. queste le sue iniziali, raggiungeva a piedi un parcheggio situato in località Colonna, per andare a vendere la droga al suo nutrito gruppo di compratori che lo attendevano. Bloccato in flagranza, mentre cedeva una dose, è stato perquisito: 100 grammi di marijuana, 200 euro in contanti questo quanto trovato e sequestrato indosso al 19enne originario […]

Pillole di cronaca : Roma. h. 00.38 del 03.12.17 Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, M.M. di 28 anni, con vari precedenti di polizia. Il giovane, fermato per un controllo in piazza di Porta Maggiore, è stato trovato in possesso di 29 involucri di ecstasy per […]

Pillole di cronaca : Roma. h. 14.10 dell'01.12.17 Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Pia, hanno arrestato un cittadino somalo, identificato per F.J.M., di 20 anni, che, fermato per un controllo in via Gerardo Chiaromonte, è risultato destinatario di un ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto inottemperante al divieto di dimora nel comune di […]

Pillole di cronaca : ROMA. 30.11.17 Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vescovio e del reparto volante sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, in Piazza Vimercati per una lite fra venditori ambulanti. Nello specifico, S.M. 32enne di origini casertane, dopo aver litigato per futili motivi con un altro commerciante, lo ha colpito con un martello, procurando […]

Pillole di cronaca : Roma. h. 04.56 del 27.11.17 Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, durante un controllo in viale Umberto Tupini, hanno arrestato D.C., romeno di 45 anni, risultato destinatario di mandato di arresto europeo con richiesta di estradizione, per il reato di furto. Roma. h. 15.00 del 27.11.17 Gli agenti della Polizia di Stato […]

Pillole di cronaca : Roma.19.11.17 Gli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti, durante il servizio di controllo del territorio in via di Val Sillaro, hanno proceduto all'arresto per furto aggravato in concorso, di due cittadini georgiani. G.L. e M.K., rispettivamente di 28 e 42 anni, stavano camminando con dei borsoni in quella via e, alla vista della […]

Pillole di cronaca : Roma h.09.30 del 13.11.2017 Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, con l'ausilio del cane antidroga "YAGO" hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente R.A.. Nel suo appartamento venivano rinvenuti nove involucri di metanfetamine, hashish e 270 euro in contanti. Roma h.11.10 del 13.11.2017 Arrestati dagli agenti della Polizia di Stato […]

Pillole di cronaca : Roma, 12 novembre 2017 "Portami gli spicci", così veniva ordinata la droga. Una complessa attività d'indagine, durata un anno, con l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali e dei cani antidroga, ha permesso agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina, diretti da Laura Petroni, di trarre in arresto sette persone. Le indagini, hanno avuto […]

Pillole di cronaca : Roma. h. 05.54 del 09.11.17 Arrestata dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, A.D.B., cubana di 41 anni, che, durante un controllo, in largo Dino Frisullo, alla guida dell'autovettura in evidente stato di alterazione alcolica, ha iniziato a dare in escandescenza, aggredendo i poliziotti. Dovrà rispondere di resistenza e minacce a pubblico ufficiale […]

Pillole di cronaca : Roma, h. 11.30 del 07.11.2017. Diverse soste a bordo della loro auto, per controllare furgoni parcheggiati e stabili oggetti di lavori edili: presi di mira da due italiani. Movimenti non passati inosservati agli agenti in borghese del commissariato della Polizia di Stato Porta Pia che hanno iniziato pedinamenti con la loro auto civetta. Ennesima sosta in via […]

Pillole di cronaca : Roma. ore 05.40 del 03.11.2017 Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino Nuovo e di Colleferro, li hanno intercettati e bloccati nei pressi del comune di San Cesareo, al termine di un'articolata ricerca. I due, T.M. e R.E., entrambi moldavi di 27 e 33 anni, verso le 5.40 avevano rubato, in via […]

Pillole di cronaca : Roma. ore 09.03 del 31.10.2017 Prendeva contatti con alcune persone in largo Sperlonga e si guardava attorno con fare sospetto, un cittadino del Gambia, D.C. di 22 anni, fermato poco dopo dagli agenti del commissariato Flaminio di servizio in servizio per il contrasto allo spaccio di droga. L'uomo, dopo essere stato identificato, è stato trovato […]

Pillole di cronaca : Roma. h. 19.30 del 30.10.17. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene-Serpentara, sono intervenuti in via dei Prati Fiscali, per la segnalazione di un furto all'interno di un negozio di abbigliamento. I poliziotti giunti sul posto, malgrado il tentativo di fuga, hanno tratto in arresto per il reato di furto due giovani donne, […]