Il Tesoro ha collocato bot semestrali per 6,5 miliardi di euro (il massimo importo prefissato) con i tassi in discesa al nuovostorico.Il rendimento medio è sceso a -0,dal precedentedi -0,436% registrato nel collocamento di novembre scorso. La domanda ha superato i 9 miliardi,con un rapporto di copertura pari a 1,43. Venduti anche Ctz 2019 per 2,5 miliardi di euro con il tasso che resta negativo a -0,221%.(Di mercoledì 27 dicembre 2017)