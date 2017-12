Piazza Affari apre la seduta in rialzo | Ftse Mib +0 | 16%

Piazza Affari in rialzo anche nel 2018. Ftse Mib visto a 25.500 : L'esperto afferma che la nuova legge elettorale rende difficile una previsione su quale sarà la forza politica che andrà al Governo, ma al contempo rende molto improbabile lo scenario di forte ...

Piazza Affari e le altre borse europee accentuano il calo. La peggiore resta Madrid : (Teleborsa) - Performance più debole per Piazza Affari e gli altri listini europei al giro di boa . I mercati oggi sono stati sorpresi negativamente dalla vittoria dei separatisti in Spagna, che sta ...

Piazza Affari : accelera Banca Ifis : Brillante rialzo per l' Istituto con sede a Venezia , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,73%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Piazza Affari sottotono con le altre borse europee. A Madrid torna la paura : (Teleborsa) - Esordio sottotono per le borse europee e per Piazza Affari , che vengono anche condizionate dalle nuove incertezze politiche, laddove la vittoria dei separatisti in Spagna rilancia lo ...

Buzzi corre a Piazza Affari grazie agli analisti : (Teleborsa) - Sessione positiva per Buzzi , che brilla a Piazza Affari con un rialzo del 2% a 22,37 euro. Oggi Kepler Cheuvreux ha alzato il target price della big italiana del cemento a 27,5 euro , ...

A Piazza Affari regna la cautela : (Teleborsa) - Piazza Affari recupera terreno rispetto a un avvio depresso e schiva le vendite, in un'Europa che si mostra contrastata. Scarna l'agenda in Europa che ha visto solo il dato sulla fiducia ...

CreVal in difficoltà a Piazza Affari : CreVal in difficoltà a Piazza Affari. Il titolo scivola del 4,61%. ù Il gruppo ha annunciato di aver esaminato e approvato l'operazione di fusione per incorporazione della sua controllata al 98,55% ...

A Piazza Affari prevalgono le vendite. Pesano i bancari : (Teleborsa) - Piazza Affari avvia la seduta in retromarcia insieme altri principali listini europei . Scarna l'agenda macro, nel giorno in cui la Bank of Japan ha lasciato lo satus quo sui tassi d'...

Piazza Affari apre in parità : Ftse Mib segna +0 - 01% : La Borsa di Milano ha iniziato le contrattazioni sulla parità con il Ftse Mib che a Piazza Affari apre a +0,01%, a 22.111 punti.