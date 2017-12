Petrolio in calo sui mercati asiatici dopo i rialzi di ieri

Petrolio : in calo a 57 - 15 dollari : (ANSA) - ROMA, 11 DIC - Quotazioni del Petrolio in calo in avvio di settimana: sul mercato after hour di New York i contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio cedono 21 centesimi a 57,15 dollari ...

Petrolio - prezzi in calo sui mercati asiatici : Roma, 7 dic. (askanews) - prezzi del Petrolio in calo sui mercati asiatici. I futures sui Wti vengono scambiati a 55,82 dollari al barile, in calo dello 0,25%, mentre quelli sul Brent si attestano a ...

Petrolio : Wti si conferma in calo dopo scorte Usa - -1 - 39% a 56 - 82 $/barile : (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 dic - Il Petrolio quotato al Nymex, gia' in ribasso prima del dato sulle scorte settimanali americane, si conferma in territorio negativo dopo la ...

Petrolio - scorte in calo più del previsto : (Teleborsa) - Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio, nella settimana terminata il 1 dicembre 2017, sono risultate in discesa di 5,6 milioni a 448,1 ...

Petrolio : in lieve calo a 57 - 4 dollari : ROMA, 5 DIC - Quotazioni del Petrolio in lieve calo con i contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio che passano di mano a 57,41 dollari al barile (-0,1%) mentre il Brent cede lo 0,2% a 62,33 ...

Petrolio chiude in calo a 57.4 dollari : NEW YORK, 4 DIC - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,5% a 57,47 dollari al barile.

Petrolio : in calo a 57 - 84 dollari : (ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il Petrolio è in calo a 57,84 dollari per il barile Wti e a 63,78 dollari per il Brent. 28 novembre 2017 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Prezzi Petrolio in calo su dati Baker Hughes : (Teleborsa) - Quotazioni del petrolio in raffreddamento, con il future sul Brent che cede lo 0,50% a 63,16 dollari e il WTI in flessione dello 0,90% a 58,42 dollari. A spingere al ribasso i corsi del ...

Petrolio in calo in attesa vertice OPEC : (Teleborsa) - Si raffreddano le quotazioni del greggio, dopo il balzo registrato venerdì scorso che ha portato l'oro nero su livelli che non si vedevano da luglio 2015. Ad infiammare i prezzi del ...

Petrolio in calo sui mercati asiatici dopo record venerdì : Roma, 27 nov. (askanews) Prezzo del Petrolio in calo sui mercati asiatici dopo il record di venerdì scorso fatto registrare dal Wti che ha raggiunto il più alto livello dal luglio del 2015. A ...

