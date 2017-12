Per me un papà Signor Marchesi lo chiamavo

Papa : eliminare Gesù dal Natale falso rispetto Per non cristiani : Città del Vaticano, 27 dic. (askanews) 'Ai nostri tempi, specialmente in Europa, assistiamo a una specie di 'snaturamento' del Natale: in nome di un falso rispetto di chi non è cristiano, che spesso ...

Vaticano - l'attacco a Papa Francesco da Diego Fusaro : 'La sua omelia Per lo Ius soli ispirata da Soros' : All'attacco di Antonio Socci, che su Facebook ha puntato il dito contro 'l'ossessione politica' di Bergoglio, si è aggiunto il filosodo Diego Fusaro che accusa il Papa di continuare a fare propaganda ...

Vaticano - Comunità arabe : grazie Papa Francesco Per il sostegno : Roma, 26 dic. (askanews) 'grazie a Papa Francesco'. Così affermano in una nota le Comunità del mondo arabo in Italia Co-mai, ed il 'Movimento Uniti per Unire' per l'appello del Pontefice in favore ...

Il messaggio Urbi et Orbi del Papa : «Per la Terrasanta due Stati e confini riconosciuti» : Città del Vaticano - Natale pieno di ombre. «Sul mondo soffiano venti di guerra e pesa un modello di sviluppo ormai superato che continua a produrre degrado umano, sociale e...

Gerusalemme - appello del Papa Per la coesistenza di due stati in Terrasanta : Siria, Iraq, Yemen, Sud Sudan, Somalia. Sono solo alcuni dei paesi citati dal Papa nel suo messaggio natalizio. Il pontefice ha invitato a vedere Gesù nei volti dei tanti bimbi che soffrono nel mondo. E, dopo un appello per Gerusalemme e la Terrasanta, ha citato una lunga lista di paesi, dipingendo una mappa dei luoghi di dolore del mondo. Francesco ha letto il messaggio dalla loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro. “Vediamo ...

Vaticano - L'appello del Papa Per la Pace nel mondo : Vediamo Gesù nei bambini di tutto il mondo dove la Pace e la sicurezza sono minacciate dal pericolo di tensioni e nuovi conflitti. Preghiamo che nella penisola coreana si possano superare le ...

