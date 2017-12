PCRilasciato MAME 0 193

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Riscaldate il vostro pc e preparate il vostro gamepad,perchè il Teamha rilasciato un nuovo aggiornamento del multi- emulatore(Multiple Arcade Machine Emulator) in versione 0.193.è un progetto iniziato da uno sviluppatore italiano nel dicembre 1996,Nicola Salmoria con la prima release il 5 febbraio 1997 e negli anni con l’aiuto di altri sviluppatori è diventato un emulatore che permette agli amanti dei retro-computer di rivivere i tempi del cabinato sul proprio pc con il supporto di oltre 18000 giochi.Tra le novità importanti in questa release troviamo il supporto per un sacco di palmari Tiger basati su IP tra cui l’immancabile MC Hammer, Batman Forever, Nightmare Before Christmas e Robocop 2.Inoltre sono state aggiunte alcune delle versioni portatili per Tiger dei giochi popolari da altre piattaforme, come Mortal Kombat, Street Fighter II, Battletoads e ...