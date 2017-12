Parma-Spezia 0-0 | i ducali in 10 collezionano un altro pari

Serie B : Parma-Spezia 0-0 : ROMA, 27 DIC - Parma e Spezia 0-0 nell'anticipo della 21/a giornata del campionato di Serie B, giocato a Parma. Gli emiliani, al quarto pareggio di fila, salgono a 33 punti in classifica, lo Spezia va ...

Serie B - Parma-Spezia 0-0 : espulso Lucarelli : PARMA - Nell'anticipo della ventunesima giornata di Serie B , Parma e Spezia non si fanno male: in archivio entra uno 0-0 che non passerà alla storia. Nel gelo del Tardini, i ducali (in tenuta fucsia ...

Il Parma tiene lo 0-0 con lo Spezia : Lucarelli espulso prima dell'intervallo : Il derby dell'Appennino, fra tifoserie gemellate finisce con il frequente pareggio al Tardini, del Parma, incapace di rendere secondo il potenziale. D'Aversa eccelle nel gioco difensivo, quando deve ...

Serie B : Parma-Spezia 0-0. Quarto pareggio di fila per gli emiliani : Al Tardini l'anticipo della 21ª giornata tra Parma e Spezia finisce 0-0. Si tratta del Quarto pareggio consecutivo per gli emiliani, il terzo senza reti, che vista l'inferiorità numerica per l'...

Serie B - Parma-Spezia 0-0 : nessun gol al Tardini. Lucarelli espulso al 42' del primo tempo. HIGHLIGHTS : Parma-Spezia 0-0 PARMA (4-3-3): Frattali; Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli, Gagliolo (63' Sierralta); Dezi, Scozzarella, Scavone; Insigne, Baraye (63' Nocciolini), Di Gaudio. Allenatore: D'Aversa SPEZIA ...

DIRETTA / Parma Spezia (risultato finale 0-0) streaming video e tv : Buon pari per i Crociati : DIRETTA Parma Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 22:22:00 GMT)

Il Parma non vince più - altro pareggio contro lo Spezia : problemi in attacco per D’Aversa : 1/11 LaPresse/Francesca Soli ...

Diretta / Parma Spezia (risultato live 0-0) streaming video e tv : I Ducali resistono in 10! : Diretta Parma Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:59:00 GMT)

DIRETTA / Parma Spezia (risultato live 0-0) streaming video e tv : Ci prova l'atalantino Pessina! : DIRETTA Parma Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:33:00 GMT)

Diretta / Parma Spezia (risultato live 0-0) streaming video e tv : Espulso capitan Lucarelli! : Diretta Parma Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:15:00 GMT)

DIRETTA / Parma Spezia (risultato live 0-0) streaming video e tv : Le squadre continuano a studiarsi : DIRETTA Parma Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 20:52:00 GMT)

DIRETTA / Parma Spezia (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Parma Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 20:02:00 GMT)

Diretta / Parma Spezia streaming video e tv : probabili formazioni - protagonisti attesi - quote e orario : Diretta Parma Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 18:56:00 GMT)

Il Parma contro la violenza sulle donne : in campo contro lo Spezia con una maglia fucsia : maglia Parma violenza sulle donne. Il Parma Calcio 1913, che quest’anno milita nel campionato di Serie B ma con il chiaro obiettivo di tornare presto nella massima serie, continua a sostenere la campagna di sensibilizzazione “Maschi che si immischiano”. L’iniziativa è stata promossa da un gruppo spontaneo di cittadini parmigiani formatosi circa un anno fa […] L'articolo Il Parma contro la violenza sulle donne: in campo ...