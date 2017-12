: RT @Pontifex_em: “Nella notte del mondo, lasciamoci ancora sorprendere e illuminare da questo atto di Dio, che è totalmente inaspettato: #D… - LucaLagana : RT @Pontifex_em: “Nella notte del mondo, lasciamoci ancora sorprendere e illuminare da questo atto di Dio, che è totalmente inaspettato: #D… - celeste_bazzoli : RT @Pontifex_em: “Nella notte del mondo, lasciamoci ancora sorprendere e illuminare da questo atto di Dio, che è totalmente inaspettato: #D… - Gabriel54258751 : RT @Pontifex_em: “Nella notte del mondo, lasciamoci ancora sorprendere e illuminare da questo atto di Dio, che è totalmente inaspettato: #D… - cuoreitaliano7 : RT @Pontifex_em: “Nella notte del mondo, lasciamoci ancora sorprendere e illuminare da questo atto di Dio, che è totalmente inaspettato: #D… -

"Assistiamo a una specie didel: in nome di un falso rispetto di chi non è cristiano (...) si elimina dalla festa ogni riferimento alla nascita di Gesù. Ma in realtà questo avvenimento è l'unico vero! Senza Gesù non c'è". CosìFrancesco all'Udienza Generale. Sono"i malvisti e i disprezzati"i primi destinatari dell'annuncio della salvezza,ha detto. "Dio coinvolge coloro che, confinati ai margini della società,sono i primi destinatari del suo dono, cioè la salvezza portata da Gesù".(Di mercoledì 27 dicembre 2017)