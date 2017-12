Papa Francesco | Stanno snaturando il Natale per un falso rispetto di chi non è cristiano

Effetto-Papa Francesco : Pisa - il presepe vivente islamico con il bambinello nero : Potremmo chiamarlo Effetto-Papa Francesco , perché come è noto, dal cuore del Vaticano, il Pontefice è tornato a invocare la politica dell'accoglienza e delle porte spalancate agli immigrati . Quale effetto? Presto detto, quello che ha influenzato un presepe vivente allestito in provincia di Pisa. Una vera e propria ...

Vaticano - Luigi Bisignani contro Papa Francesco : 'In soffitta la messa di Natale. Che nostalgia degli altri pontefici' : ... che non solo deve fare i conti con le fronde sempre più agguerrite in Vaticano , ma anche con le dure critiche incassate per l'omelia in cui è tornato a predicare la politica delle porte spalancate ...

Papa Francesco ha parlato con Madariaga (accusato dal giornalista Fittipaldi) : Città del Vaticano, 27 dic. (askanews) Papa Francesco ha parlato al telefono con il cardinale Oscar Andres Rodríguez Maradiaga, arcivescovo di Tegucicalpa, dopo le accuse giornalistiche rivolte al ...

Papa/ Cristo vivo - il 'guastafeste' di Natale che piace a Francesco : Le parole che Francesco ha detto in questi giorni: dall'Angelus del 24 dicembre alla Messa di mezzanotte alla benedizione 'Urbi et Orbi' del 25.

Papa/ Cristo vivo - il "guastafeste" di Natale che piace a Francesco : Le parole scomode che PAPA Francesco ha detto in questi giorni: dall'Angelus del 24 dicembre alla Messa di mezzanotte alla tradizionale benedizione "Urbi et Orbi" del 25. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 06:08:00 GMT)Il Natale e quel dubbio che c'è in noi, di F. PichettoNatale 2017/ Com'è andata quella notte?, di G. Frangi

I polacchi reagiscono male al messaggio natalizio di Papa Francesco - : La Polonia, insieme all'Ungheria e alla Repubblica Ceca, rifiuta di accettare i migranti sulle quote dell'UE. In questo caso, i polacchi, essendo uno dei paesi cattolici più zelanti in Europa, non può ...

Vaticano - Papa Francesco contro Donald Trump e Israele : 'Gerusalemme - capitale di due Stati' : ... Papa Francesco ha parlato anche di Gerusalemme, la capitale contesa e la città in cui Donald Trump ha deciso di spostare l'ambasciata statunitense, facendo insorgere il mondo arabo. Il Pontefice, di ...

I viaggi - i moniti e le condanne : il 2017 di Papa Francesco : La pace in cima a tutti i pensieri, i discorsi, le preghiere. E poi: i giovani, i migranti, i poveri del mondo affamato colpito da guerre, violenze e carestie e quelli davanti al portone di casa, i ...

Papa Francesco : i risentimenti fanno male e ci fanno tanto male : Roma, 26 dic. (askanews) 'Sappiamo che cosa brutta sono i risentimenti, fanno tanto male e ci fanno tanto male, e Gesù rimuove tutto questo e fa che noi ci amiamo, questo è il miracolo di Gesù'. Così ...

Papa Francesco : Gesù è il nostro mediatore e ci riconcilia : Roma, 26 dic. (askanews) 'Gesù è il nostro mediatore e ci riconcilia non soltanto con il Padre, ma anche tra di noi. Egli è la fonte dell'amore, che ci apre alla comunione con i fratelli, rimuovendo ...

Papa Francesco : Gesù è scomodo - sfida e provoca coscienze : Roma, 26 dic. (askanews) 'Il messaggio di Gesù è scomodo e ci scomoda, perché sfida il potere religioso mondano e provoca le coscienze. Dopo la sua venuta, è necessario convertirsi, cambiare mentalità,...

Vaticano - l'attacco a Papa Francesco da Diego Fusaro : 'La sua omelia per lo Ius soli ispirata da Soros' : All'attacco di Antonio Socci, che su Facebook ha puntato il dito contro 'l'ossessione politica' di Bergoglio, si è aggiunto il filosodo Diego Fusaro che accusa il Papa di continuare a fare propaganda ...

Vaticano - Comunità arabe : grazie Papa Francesco per il sostegno : Roma, 26 dic. (askanews) 'grazie a Papa Francesco'. Così affermano in una nota le Comunità del mondo arabo in Italia Co-mai, ed il 'Movimento Uniti per Unire' per l'appello del Pontefice in favore ...

Migranti : Salvini contro Papa Francesco anche a Natale Video : Di fronte al tema dell’arrivo di migliaia di #Migranti in Italia il leader della Lega, Matteo Salvini [Video], non si ferma nemmeno davanti alle parole di #papa Francesco pronunciate nel giorno di Natale. Per due volte - la sera del 24 durante l’omelia della veglia di Natale, e la mattina del 25 durante l’Urbi et Orbi pronunciato in piazza San Pietro - il papa ha parlato della necessita' di offrire una degna accoglienza a tutti i Migranti che ...