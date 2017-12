Papa Francesco : Gesù è la vera luce che coinvolge per primi confinati ai margini societa' : Con loro, in ogni tempo, Dio vuole costruire un mondo nuovo, un mondo in cui non ci sono piu' persone rifiutate, maltrattate e indigenti'. Correlati bergoglio , buio , Gesù , luce , Papa , Papa ...

Papa Francesco : Stanno snaturando il Natale per un falso rispetto di chi non è cristiano : "Assistiamo a una specie di snaturamento del Natale: in nome di un falso rispetto di chi non è cristiano". Nell'Udienza Generale di oggi Papa Francesco punta il dito contro questo falso rispetto che, come lui stesso ha sottolineato, "spesso nasconde la volontà di emarginare la fede" eliminando "dalla festa ogni riferimento alla nascita di Gesù". "Ma in realtà questo avvenimento ...

Effetto-Papa Francesco : Pisa - il presepe vivente islamico con il bambinello nero : Potremmo chiamarlo Effetto-Papa Francesco , perché come è noto, dal cuore del Vaticano, il Pontefice è tornato a invocare la politica dell'accoglienza e delle porte spalancate agli immigrati . Quale effetto? Presto detto, quello che ha influenzato un presepe vivente allestito in provincia di Pisa. Una vera e propria ...

Vaticano - Luigi Bisignani contro Papa Francesco : 'In soffitta la messa di Natale. Che nostalgia degli altri pontefici' : ... che non solo deve fare i conti con le fronde sempre più agguerrite in Vaticano , ma anche con le dure critiche incassate per l'omelia in cui è tornato a predicare la politica delle porte spalancate ...

Papa Francesco ha parlato con Madariaga (accusato dal giornalista Fittipaldi) : Città del Vaticano, 27 dic. (askanews) Papa Francesco ha parlato al telefono con il cardinale Oscar Andres Rodríguez Maradiaga, arcivescovo di Tegucicalpa, dopo le accuse giornalistiche rivolte al ...

Papa/ Cristo vivo - il 'guastafeste' di Natale che piace a Francesco : Le parole che Francesco ha detto in questi giorni: dall'Angelus del 24 dicembre alla Messa di mezzanotte alla benedizione 'Urbi et Orbi' del 25.

Papa/ Cristo vivo - il "guastafeste" di Natale che piace a Francesco : Le parole scomode che PAPA Francesco ha detto in questi giorni: dall'Angelus del 24 dicembre alla Messa di mezzanotte alla tradizionale benedizione "Urbi et Orbi" del 25. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 06:08:00 GMT)Il Natale e quel dubbio che c'è in noi, di F. PichettoNatale 2017/ Com'è andata quella notte?, di G. Frangi

I polacchi reagiscono male al messaggio natalizio di Papa Francesco - : La Polonia, insieme all'Ungheria e alla Repubblica Ceca, rifiuta di accettare i migranti sulle quote dell'UE. In questo caso, i polacchi, essendo uno dei paesi cattolici più zelanti in Europa, non può ...

Vaticano - Papa Francesco contro Donald Trump e Israele : 'Gerusalemme - capitale di due Stati' : ... Papa Francesco ha parlato anche di Gerusalemme, la capitale contesa e la città in cui Donald Trump ha deciso di spostare l'ambasciata statunitense, facendo insorgere il mondo arabo. Il Pontefice, di ...

I viaggi - i moniti e le condanne : il 2017 di Papa Francesco : La pace in cima a tutti i pensieri, i discorsi, le preghiere. E poi: i giovani, i migranti, i poveri del mondo affamato colpito da guerre, violenze e carestie e quelli davanti al portone di casa, i ...

Papa Francesco : i risentimenti fanno male e ci fanno tanto male : Roma, 26 dic. (askanews) 'Sappiamo che cosa brutta sono i risentimenti, fanno tanto male e ci fanno tanto male, e Gesù rimuove tutto questo e fa che noi ci amiamo, questo è il miracolo di Gesù'. Così ...

Papa Francesco : Gesù è il nostro mediatore e ci riconcilia : Roma, 26 dic. (askanews) 'Gesù è il nostro mediatore e ci riconcilia non soltanto con il Padre, ma anche tra di noi. Egli è la fonte dell'amore, che ci apre alla comunione con i fratelli, rimuovendo ...

Papa Francesco : Gesù è scomodo - sfida e provoca coscienze : Roma, 26 dic. (askanews) 'Il messaggio di Gesù è scomodo e ci scomoda, perché sfida il potere religioso mondano e provoca le coscienze. Dopo la sua venuta, è necessario convertirsi, cambiare mentalità,...

Vaticano - l'attacco a Papa Francesco da Diego Fusaro : 'La sua omelia per lo Ius soli ispirata da Soros' : All'attacco di Antonio Socci, che su Facebook ha puntato il dito contro 'l'ossessione politica' di Bergoglio, si è aggiunto il filosodo Diego Fusaro che accusa il Papa di continuare a fare propaganda ...