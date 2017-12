Paola Barale | Voglio bene a Raz ma a Capodanno sarò con un altro

Paola Barale dopo Raz Degan : nuovo amore per la showgirl : Paola Barale si racconta: dopo Raz Degan la sua vita è ancora piena di amore In un’intervista rilasciata a Chi Paola Barale torna a parlare della sua vita amorosa dopo il ravvicinamento con Raz Degan avvenuto nella scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Tra lui e la showgirl oggi i rapporti sono molto buoni, si […] L'articolo Paola Barale dopo Raz Degan: nuovo amore per la showgirl proviene da Gossip e Tv.

Isola dei Famosi 2018 cast completo e concorrenti : Paola Barale torna come naufraga? : Ancora novità sul cast completo dell'Isola dei Famosi 2018: i concorrenti non sono stati ancora scelti, o forse qualcuno sì ma di sicuro non sono stati resi noti, però i casting sono apertissimi e trapelano sempre più nomi candidati alla partenza per la nuova edizione dell'Isola, la numero tredici per l'esattezza. L'inizio è previsto per gennaio 2018, massimo prime settimane di febbraio, e alla conduzione rimarrà ancora Alessia Marcuzzi, ...

L'isola dei famosi 13 - concorrenti Giulia Salemi-Maurizio Battista-Iva Zanicchi-Chef Rubio-Paola Barale? Inviato Alvin o Stefano De Martino : Quali saranno i concorrenti de L'isola dei famosi 13, in onda da gennaio 2018 su Canale 5 con Alessia Marcuzzi riconfermata alla conduzione? Alessia Marcuzzi a Chi ha incastrato Peter Pan? 5 (video): "L'isola dei famosi torna a gennaio, stiamo cercando i possibili concorrenti" prosegui la letturaL'isola dei famosi 13, concorrenti Giulia Salemi-Maurizio Battista-Iva Zanicchi-Chef ...