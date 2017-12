Paola Barale - la fine della storia con Raz Degan e la polemica per una ‘dolce compagnia’ : Che sia finita con Raz Degan, questo è certo. Ma che ci sia un nuovo amore nella vita di paola barale questo no, e lo afferma la stessa showgirl su Instagram. paola barale e Raz Degan, la fine di un amore Questi i fatti: sul numero di Chi in edicola mercoledì 27 dicembre esce un’intervista in cui la showgirl racconta delle sue novità professionali, e torna inevitabilmente sul tema Raz Degan. LEGGI: paola barale e Raz Degan inferociti per ...

Nuovo amore per Paola Barale - lei smentisce : "Chi lo ha scritto ha bevuto un po' troppo" : Paola Barale in love. E' questo lo scoop delle vacanze natalizie, anche se la diretta interessata si è precipitata a smentire subito dopo l'intervista rilasciata al settimanale Chi, che ha urlato la notizia...

Paola Barale dimentica Raz Degan : "Capodanno in dolce compagnia" : Dopo il riavvicinamento avvenuto grazie alla passata edizione dell' Isola dei Famosi , tra Raz Degan e Paola Barale è ufficialmente finita. Intervistata dal settimanale Chi , la showgirl ha parlato ...

Paola Barale : "Ma ancora parliamo di Raz!" : La neo "travel influencer", che gira il mondo raccontando i viaggi sui social, affronta anche il tema della maternità. "Forse avrei dovuto pensarci prima, ma non l'ho coltivato come desiderio. Non ho ...

Paola Barale : "Voglio bene a Raz ma a Capodanno sarò con un altro" : Paola Barale non insegue il successo. In tv è pronta a tornarci solo con un bel progetto, intanto gira il mondo, nella nuova veste di "travel influencer" raccontando i viaggi sui social. Al settimanale " Chi " la showgirl 50enne racconta però di più, confessa che non le manca niente, "neanche l' amore ". "...

Paola Barale dopo Raz Degan : nuovo amore per la showgirl : Paola Barale si racconta: dopo Raz Degan la sua vita è ancora piena di amore In un’intervista rilasciata a Chi Paola Barale torna a parlare della sua vita amorosa dopo il ravvicinamento con Raz Degan avvenuto nella scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Tra lui e la showgirl oggi i rapporti sono molto buoni, si […] L'articolo Paola Barale dopo Raz Degan: nuovo amore per la showgirl proviene da Gossip e Tv.

Isola dei Famosi 2018 cast completo e concorrenti : Paola Barale torna come naufraga? : Ancora novità sul cast completo dell'Isola dei Famosi 2018: i concorrenti non sono stati ancora scelti, o forse qualcuno sì ma di sicuro non sono stati resi noti, però i casting sono apertissimi e trapelano sempre più nomi candidati alla partenza per la nuova edizione dell'Isola, la numero tredici per l'esattezza. L'inizio è previsto per gennaio 2018, massimo prime settimane di febbraio, e alla conduzione rimarrà ancora Alessia Marcuzzi, ...

L'isola dei famosi 13 - concorrenti Giulia Salemi-Maurizio Battista-Iva Zanicchi-Chef Rubio-Paola Barale? Inviato Alvin o Stefano De Martino : Quali saranno i concorrenti de L'isola dei famosi 13, in onda da gennaio 2018 su Canale 5 con Alessia Marcuzzi riconfermata alla conduzione? Alessia Marcuzzi a Chi ha incastrato Peter Pan? 5 (video): "L'isola dei famosi torna a gennaio, stiamo cercando i possibili concorrenti" prosegui la letturaL'isola dei famosi 13, concorrenti Giulia Salemi-Maurizio Battista-Iva Zanicchi-Chef ...