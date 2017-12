Oro | sale a 1 284 | 91 dollari

Trasferimento della lOro Ambasciata a Gerusalemme - altre Nazioni seguiranno gli Usa : Lo Stato di Israele sta tenendo contatti con almeno 10 Nazioni per il Trasferimento della loro Ambasciata a Gerusalemme. Lo ha comunicato il vice ministro degli Esteri, Tzipi Hotovely, precisando che alcuni sono europei. Le richieste – ha spiegato Hotovely…Continua a leggere →

ClamOroso Salernitana - l’annuncio di Lotito : “potrei lasciare” : La Lazio convince, la Salernitana un pò meno. Doppio volto per il presidente Lotito che intervistato da Il Mattino ha dato importanti indicazioni: “Se devo fare un’analisi asettica posso soltanto dire che per vincere le partite si deve buttare la palla dentro. Alla fine è mancata la determinazione sotto porta. Bisogna essere più freddi, cinici e concreti. Motivo per riflettere su chi deve scendere in campo e come. Non mi piace tirare ...

Lazio : ghiaccio sulla Sr411 Sublacense - spargisale al lavOro : “Si segnala ghiaccio sull’intera tratta della Sr411 Sublacense. All’opera mezzi spargisale di Astral Spa“: lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità. L'articolo Lazio: ghiaccio sulla Sr411 Sublacense, spargisale al lavoro sembra essere il primo su Meteo Web.

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - L'oro in Asia è in rialzo dello 0,10% a 1.256,77 dollari l'oncia. 18 dicembre 2017

Nuoto - GRANDINA Oro A COPENHAGEN! Simone Sabbioni COLOSSALE - vittoria incredibile nei 50 dorso! : Siamo nelle Valle dell’Oro! Grande Italia a Copenhagen, non ci fermiamo più agli Europei 2017 in vasca corta, gli azzurri stanno conquistando la capitale danese a suon di vittorie nell’ultima giornata della manifestazione. Dopo Luca Dotti e Marco Orsi, ci pensa Simone Sabbioni a confezionare un’autentica impresa sconfiggendo il baby fenomeno Kolesnikov sui 50m dorso. Il 17enne russo sembrava imbattibile ma ha pagato un pessimo ...

Fasciano (Salerno) - maestra d'asilo condannata. Accusa : 'Costringeva bimbi a mangiare il lOro vomito' : FISCIANO (Salerno) Secondo l'Accusa picchiava e maltrattava i piccoli alunni che le erano stati affidati, costringendoli persino a pulire e talvolta mangiare il loro stesso vomito. Per questo Marcella ...

"Gerusalemme tesOro di tutti. No a unilateralismi" : 'La discussione su Gerusalemme non può essere ridotta semplicemente a disputa territoriale e sovranità politica - conclude la nota - precisamente perché Gerusalemme è un unicum, è patrimonio del ...

Quentin Tarantino sale a bordo dell’Enterprise - a lavOro con J.J. Abrams per il prossimo Star Trek : Quentin Tarantino e Star Trek: ci siamo quasi. È Hollywood Reporter a segnalare che qualcosa s’è mosso in casa Paramount per incrociare la carriera creativa del regista di Pulp Fiction e il percorso intrapreso dallo storico franchise ideato da Gene Roddebberry e rilanciato da J.J.Abrams. Pur essendo già al lavoro per il suo prossimo film che avrà per protagonisti i componenti della Manson Family, secondo il sito web statunitense, sotto l’egida ...

PAOLO FOX / Oroscopo di oggi 2 dicembre 2017? : chi sale e chi scende? : Oroscopo di PAOLO Fox per di oggi 2 dicembre 2017. Le previsioni: Capricorno, Sagittario e Ariete tra i migliori. L'analisi dei segni di terra, fuoco, acqua e aria(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 15:32:00 GMT)

MPS - TesOro sale al 68 - 24% del capitale : Il Ministero dell'Economia e Finanza sale nella quota detenuta in MPS. Lo comunica la CONSOB nell'aggiornamento delle partecipazioni rilevanti

La Carmen al Municipale con il CasaleCOro : Sono persuaso che Carmen sarà l'opera più popolare del mondo' . Sabato 2 dicembre ore 21, il Casale Coro porta al Teatro Municipale di Casale una delle opere più celebri e rappresentate, per ...

Caccia al tesOro : recensione del film 2017 dei Vanzina con Vincenzo Salemme - Carlo Buccirosso e Max Tortora : Arriva nelle sale “Caccia al tesoro”, film diretto dai fratelli Vanzina con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Max Tortora, Serena Rossi e Gennaro Guazzo. Vi forniremo trama, video recensione e commento. recensione del film “Caccia al tesoro” Domenico Greco è un attore squattrinato, pieno di debiti che cerca di mettere in scena “L’avaro” di Moliere in napoletano, nella cornice disastrata del Teatro della Speranza. Vive a casa della ...