Ora è ufficiale : George Weah è il nuovo presidente della Liberia : cn_read_more title="George Weah, l'uomo cresciuto nelle baraccopoli che si fece presidente" url="https://www.vanityfair.it/sport/calcio/2017/10/13/dalla-baraccopoli-alla-presidenza-della-Liberia-...

Ufficiale Vasco Modena Park su Rai1 a dicembre - replica del concerto : data e Orario della programmazione : Le voci si rincorrevano già da un po', ma con la messa in onda del promo in tv è arrivata l'ufficialità sulla messa in onda del concerto di Vasco Modena Park su Rai1 il 28 dicembre: questa la data scelta per replicare il live che lo scorso primo luglio ha radunato a Modena, al parco Enzo Ferrari, quasi 230mila persone in occasione dei festeggiamenti del quarantennale di carriera del rocker di Zocca. "Interviste, protagonisti, storie ma ...

Ufficiale il video di Il tempo intorno di Riki - colonna sonOra di Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa : Il video di Il tempo intorno di Riki è finalmente Ufficiale. Il brano fa parte del tema principale del film Leo Da Vinci, Missione Monna Lisa, nelle sale cinematografiche a partire dall'11 gennaio prossimo. Il brano del giovane artista di Mania è stato quindi scelto per la colonna sonora del film, segnando così il suo debutto al cinema dopo il grande successo seguito alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel suo annuncio, ...

UFFICIALE - Rosicky si ritira : 'Decisione sofferta. Continuerò a lavOrare nel calcio' : Posso dire di conoscere questo sport e posso offrire il mio contributo a questo club'. Rosicky potrà essere la chiave per ripartire in casa granata dopo un periodo di insuccessi e l'insoddisfazione ...

Lo statuto ufficiale sbarca a Casa Milan : è Ora esposto al Museo e visibile a tutti i tifosi : In occasione del 118° compleanno del Milan, che si celebra nella giornata di oggi, lo statuto originale che sancisce la nascita del club è stato esposto all’interno del Museo Mondo Milan, dove sarà d’ora in poi visibile a tutti i visitatori. Il prezioso documento datato gennaio 1900 è stato rinvenuto da uno studente in una […] L'articolo Lo statuto ufficiale sbarca a Casa Milan: è ora esposto al Museo e visibile a tutti i tifosi è stato ...

Da VivoPerLei - un tifoso del Milan : 'Ora è ufficiale : siamo una barzelletta' : ... che tale persona sia un'incognita anche nel suo paese natale altrettanto, che i presidenti, i procuratori ed un po' tutto il mondo calcio non si fidi del 'sig. LI' non è mai stato in discussione. ...

La quarta stagione di "Black Mirror" sta per tornare - Ora ci sono data e trailer ufficiale : L'attesa è ufficialmente conclusa e il conto alla rovescia è partito: Netflix ha annunciato che il 29 dicembre tornerà Black Mirror con la sua quarta stagione. In occasione dell'annuncio, inoltre, il trailer ufficiale della nuova serie di episodi, che promettono tanta angoscia e divertimento ai fan della serie tv.Nel trailer Andrea Riseborough, Maxine Peake e gli altri protagonisti sono alle prese con nuove (spaventose) ...

Entro tre settimane l’aggiornamento Oreo per Asus ZenFone 4 : Ora è ufficiale : Ci apprestiamo a vivere settimane decisamente intense per coloro che hanno deciso di acquistare un Asus ZenFone 4, soprattutto per quanto riguarda la questione relativa al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, almeno stando alle notizie emerse in Rete oggi 7 dicembre. Dopo i rumors autunnali non propriamente incoraggianti a proposito di un celere rollout per l'attesissimo pacchetto software, infatti, le novità odierne ...

Serie B - comunicato ufficiale : data ed Ora dei due turni “natalizi” : “La 20a giornata di andata si disputa giovedì 21 dicembre 2017 con inizio alle ore 20.30 (10 gare), con un anticipo mercoledì 20 dicembre alle ore 20.30. La 21a giornata di andata si disputa giovedì 28 dicembre 2017 con inizio alle ore 20.30 (10 gare), con un anticipo mercoledì 27 dicembre alle ore 20.30”. Questo il breve comunicato con il quale la Lega B annuncia le date e gli orari dei turni di Serie B in prossimità di Natale. Due ...

Annunciato lo show di Gianni MOrandi su Canale5 - data ufficiale di Amore d’autore : Lo show di Gianni Morandi su Canale5 ha finalmente un data. Lo spettacolo che sarà trasmesso dal Teatro San Girolamo di Milano con una serata speciale domenica 10 dicembre, in seconda serata, sull'ammiraglia di Cologno Monzese. Si tratta di una serata dedicata al nuovo disco che l'artista di Monghidoro ha rilasciato il 17 novembre scorso, con una grande festa nella quale il centro nevralgico sarà la sua musica e quella inserita nel nuovo ...

Calciomercato Roma/ News - Manolas rinnova : Ora è ufficiale (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News: tutte le novità, gli aggiornamenti, le ultime notizie e le indiscrezioni sulle trattative di mercato del club giallorosso in vista della finestra di gennaio(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 14:30:00 GMT)

Coppa Italia - UFFICIALE : date e Orari degli ottavi di finale : ...VERONA RAI 2 Giovedì 14 dicembre 2017 ore 21.00 LAZIO - CITTADELLA RAI 2 Martedì 19 dicembre 2017 ore 21.00 NAPOLI - UDINESE RAI 2 Mercoledì 20 dicembre 2017 ore 15.00 ATALANTA - SASSUOLO RAI SPORT + ...

Ora è ufficiale : Padoan fuori dalla corsa per l'Eurogruppo - quattro i candidati : C'è anche il ministro delle finanze lussemburghese, il liberale Pierre Gramegna, tra i candidati ufficiali alla presidenza dell'Eurogruppo. Salgono così complessivamente a 4 i concorrenti alla successione di Jeroen Dijsselbloem. Questi sono, oltre a Gramegna, il portoghese Mario Centeno, lo slovacco Peter Kazimir e la lettone Dana Reizniece-Ozola. Non c'è, tra le candidature ricevute, quella del ministro dell'economia Pier ...

La regina di Instagram per il 2017 è lei : Ora è ufficiale. Ma un'altra stella della musica sta per detronizzarla : Il 2017 sta per giungere al termine ed è arrivato il momento di fare dei bilanci. Se da un punto di vista musicale ha spopolato la Despacito di Luis Fonsi - e questo sia in Italia che nel mondo -, nel cinema è emerso il fenomeno di La La Land . E sui social, invece, com'è andata? Il sito di informazione Mashable ha stilato la classifica dei post più apprezzati su Instagram, così come ...