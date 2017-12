Nuovo aggiornamento GTA Online - i dettagli dell’update al 27 dicembre : Il frenetico mondo di gioco di GTA Online non trova ovviamente pace nemmeno a Natale, dove moltissimi giocatori, saturi di pranzi e cene torrenziali, si riversano per pigre sessioni di gioco, pronti a recuperare il tempo perduto nelle ultime settimane a causa degli immancabili preparativi per le festività. Un momento perfetto per iniziare la propria avventura all'interno del titolo sviluppato da Rockstar Games, approfittando dei succulenti ...

Samsung Gear S3 dovrebbe essere a posto con questo Nuovo aggiornamento : Samsung ha annunciato l'inizio del roll out di una versione corretta di Tizen 3.0 per Gear S3, l'update include anche il fix per la batteria. L'articolo Samsung Gear S3 dovrebbe essere a posto con questo nuovo aggiornamento è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Continua l’aggiornamento su Huawei P10 Lite con il pacchetto B192 - cosa c’è di Nuovo : Continua senza sosta l'aggiornamento per il Huawei P10 Lite. Questa mattina abbiamo giustamente riportato un punto sul firmware B191, il cui rilascio è nel suo pieno svolgimento proprio sul nostro territorio nazionale in questi giorni. Ciò ci ha garantito la possibilità di estrapolare i primi feedback post update ma il nostro contributo non sarebbe completo se non riportassimo anche l'inizio della distribuzione di un ulteriore pacchetto ...

Nuovo aggiornamento per FINAL FANTASY XIV : A partire da oggi, è ufficialmente disponibile, la patch 4.2 per FINAL FANTASY XIV Stormblood, la quale aggiunge delle novità molto interessanti, scopriamo insieme di cosa si tratta. FINAL FANTASY XIV si aggiorna: Tutte le novità introdotte Di seguito la lista dei nuovi contenuti: Un Nuovo scenario principale e delle missioni secondarie Un Nuovo dungeon raid The Forbidden Land of Eureka aggiornamento del sistema ...

La G Suite diventa più sicura con un Nuovo aggiornamento : Gli sviluppatori della G Suite stanno introducendo nuove protezioni per garantire che i dati aziendali non siano compromessi su dispositivi non sicuri L'articolo La G Suite diventa più sicura con un nuovo aggiornamento è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Ghost Recon Wildands incontra Predator nel Nuovo aggiornamento : Ubisoft annuncia ufficialmente, la collaborazione con FoxNext Games, la quale a partire dal 14 Dicembre, porta in Ghost Recon Wildlands il nuovo aggiornamento Tempesta nella giungla su PS4, Xbox One e PC. Predator arriva in Ghost Recon Wildlands Per celebrare i 30 anni dall’uscita del primo Predator, Ubisoft introduce in Ghost Recon contenuti legati alla saga tramite la modalità PvP. Nouredine Abboud, Produttore ...

Nuovo passo per Huawei P9 con l’aggiornamento B392 : le novità in arrivo : Riparte l'aggiornamento del Huawei P9. Finalmente un Nuovo firmware è in distribuzione per il top di gamma 2016 nella sua variante standar e non Plus. Si tratta del pacchetto software B392, in particolare pensato per il modello europeo EVA-L19 del dispositivo. Tutti i possessori dell'esemplare dunque possono essere certi che, nel breve periodo, la loro variante riceverà un'ulteriore update migliorativo. Qualche tempo fa, avevamo parlato del ...

GTA Online omaggia Red Dead Redemption 2 - ricompensa speciale nel Nuovo aggiornamento : Il dinamico mondo di gioco di GTA Online non dorme mai, sempre brulicante com'è di vita digitale ad ogni ora del giorno e della notte: merito ovviamente dell'infaticabile lavoro dei ragazzi di Rockstar Games che, settimana dopo settimana, sono riusciti a confezionare un prodotto sempre più accattivante, che sa mantenere alta l'attenzione da parte dei giocatori grazie a contenuti sempre freschi che ne rinnovano periodicamente la ...

Samsung rilascia un Nuovo aggiornamento per Galaxy Note 8 in Europa : Samsung ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento di sicurezza per il suo Galaxy Note 8 in Europa. L’update pesa 820,84 MB e riunisce […] L'articolo Samsung rilascia un nuovo aggiornamento per Galaxy Note 8 in Europa è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Android Oreo Go : su quali smartphone funzionerà il Nuovo aggiornamento? Video : L'evoluzione che sta riguardando gli #smartphone, comporta una crescita tecnologica anche da parte delle aziende di telefonia mobile e dei software per i dispositivi mobili. In questi ultimi mesi, a proposito del legame tra device e tecnologia, un esempio calzante è certamente quello di iPhone X che sta dominando il mercato di settore, con ben 55 milioni di modelli venduti in circa due mesi dal lancio. Il cosiddetto smartphone del decennale non ...

Nuovo aggiornamento di Tekken 7 risolverà il fastidioso input lag - ecco quando : Finalmente arrivano buone notizie per Tekken 7, nello specifico per la versione PS4. Bandai Namco ha annunciato durante il weekend che sarà risolto un fastidiosissimo problema che attanaglia i videogiocatori di tutto il mondo, cioè il cosiddetto input lag. Si tratta del tempo che trascorre tra quando si preme un tasto e l'azione che si vede a schermo: attualmente su Tekken 7 è troppo alta, lo pensano tutti. Bene, con l'aggiornamento in arrivo ...

Galaxy S8+ No brand e TIM Nuovo aggiornamento firmware : patch ottobre 2017 : Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia l’aggiornamento firmware con patch di ottobre 2017 per il Galaxy S8 Plus No brand e TIM: i dettagliSegnaliamo ai possessori di un Samsung Galaxy S8+ SM-G955F che nelle ultime ore l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare un aggiornamento firmware per i dispositivi No brand e brandizzati TIM.Galaxy S8+ No brand e TIM: ecco i nuovi firmware con patch sicurezza ottobre 2017I nuovi firmware ...

Fifa 18 Patch 1.07 : Nuovo aggiornamento disponibile per la versione PS4 : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PS4 di Fifa 18, si tratta della Patch 1.08 Title Update 5 per tale piattaforma. La Patch occupa circa 861 Megabyte Si tratta della stessa Patch disponibile da una settimana su PC e da qualche ora su Xbox One Fifa 18 Patch 1.07 PS4 Risolti i seguenti […] L'articolo Fifa 18 Patch 1.07: nuovo aggiornamento disponibile per la versione PS4 sembra essere il primo su I Migliori di ...

Sbloccato l’aggiornamento su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : Nuovo firmware per Vodafone (link) : Finalmente l'aggiornamento del Samsung Galaxy S8 e S8 Plus è ripartito in Italia. Dopo settimane di stallo nella distribuzione di nuovi pacchetti software, tocca agli esemplari brandizzati Vodafone ricevere un update fondamentale, quello del mese di novembre. Di seguito sono elencati i dettagli dei firmware disponibili in queste ore per entrambe le varianti del top di gamma 2017. L'aggiornamento per il Samsung Galaxy S8 è individuabile con il ...