Nuccio Ciconte | addio al fondatore e caporedattore del Fatto Quotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Ai giovani cronisti raccontava il giornalismo d’altri tempi. Quello di bottega. E che bottega. Nel suo caso le Botteghe erano quelle Oscure del Pci. Con tutta l’agitazione, l’ansia e la pressione che lavorare all’Unità comportava per un giovane pivello. Sapeva di romanticismo il suo racconto delle bombe in Yugoslavia, degli assedi e delle macchine condivise con altri strampalati cronisti, tra alcol, sigarette, ancora sigarette, ancora sigarette, e aneddoti non sempre conformi all’immagine pubblica degli inviati. Sapeva di mito il suo racconto di Cuba, e di quanto potesse essere difficile per un giornalista sfidare l’ortodossia del partito. In noi cresceva l’invidia per un tempo più difficile e in un certo senso più vero, senza schermo perennemente davanti agli occhi. Manon era solo un giornalista di uno stampo che non ne fanno ...