Nord Corea | gli Usa annunciano sanzioni Ma Mosca si propone come mediatore

Corea del Nord - colloquio telefonico ministri Esteri Usa e Russia : Il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Al centro della telefonata la situazione in Corea del Nord , in Siria e in ...

Corea del Nord aumenterà potenziale missilistico nel 2018 : "Almeno un altro test nei prossimi mesi" : Intanto la Russia si dice pronta a ricoprire il ruolo di mediatore tra la Nord Corea e gli Stati Uniti in colloqui per ridurre le tensioni, se le due parti saranno d'accordo

Il regime NordCoreano va avanti imperterrito nella sua sfida al Mondo. Le operazioni militari non si fermano. Anzi sarebbe in programma un nuovo test missilistico. Seul avvisa che la Corea del Nord "continuerà a migliorare le sue capacità nucleari e missilistiche…