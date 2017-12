Nord Corea | armi biologiche all' antrace | l' ultima minaccia di Kim

Corea del Nord - Seul : 4 disertori hanno segni di esposizione alle radiazioni : Almeno quattro disertori della Corea del Nord hanno mostrato segni di esposizione a radiazioni. Lo riferisce il governo della Corea del Sud, tramite il portavoce del ministero per l’Unificazione, Baik Tae-hyun, ma i ricercatori non sono stati in grado di confermare se questo sia collegato al programma nucleare di Pyongyang. I quattro disertori sono fra i 30 ex residenti della contea di Kilju, zona della Corea del Nord in cui si trova il ...

Corea del Nord - Seul : “Uno dei militari disertori ha gli anticorpi all’antrace : esposto al batterio oppure vaccinato” : Tra i soldati disertori NordoCoreani che hanno passato il confine, rifugiandosi al Sud negli scorsi mesi, ce n’è uno con anticorpi all’antrace nel sangue. Secondo Seul, quindi, esistono due possibilità: il militare è stato esposto all’antrace oppure è stato vaccinato appositamente. Lo riferiscono le autorità della Corea del Sud, citate da Sky News, senza rivelare l’identità del soldato. Pochi giorni prima di Natale, fonti ...

Corea del Nord - orrore alle politiche 2018 : in Italia spunta la lista pro Kim Jong-un : È il più rosso di tutti, talmente rosso da sostenere apertamente la Corea del Nord come baluardo contro i cattivoni capitalisti del mondo moderno. Non a caso, nella variegata e infinita galassia dei ...

Nordcorea : le sanzioni non fermeranno i nostri piani nucleari : ... oltre che di garantire la pace e la sicurezza nella Penisola coreana e, oltre, nel mondo", afferma enfaticamente il giornale del Partito dei lavoratori coreano."Gli Usa - ammonisce poi - ...

Corea del Nord - telefonata tra Lavrov e Tillerson : "La Russia è pronta a mediare tra Kim e Trump" : A dirlo alla CNN Dmitri Peskov, il portavoce del Cremlino. "Non puoi diventare mediatore tra due paesi solo di tua volontà. E' impossibile, tutte le due parti devono volerlo", ha chiarito comunque il portavoce del presidente russo Vladimir Putin

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni economiche contro due funzionari Nordcoreani che lavorano al programma missilistico di Kim Jong-un : Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni economiche contro due funzionari nordcoreani che lavorano al programma missilistico del dittatore Kim Jong-un. È un atto perlopiù simbolico che prevede che i due funzionari non possano fare affari con cittadini statunitensi e blocca The post Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni economiche contro due funzionari nordcoreani che lavorano al programma missilistico di Kim Jong-un appeared first on Il ...

Colloquio Lavrov-Tillerson - i russi si offrono come mediatori fra Usa e Corea del Nord : Il segretario di Stato americano Rex Tillerson ha avuto un Colloquio telefonico con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Al centro della telefonata la Corea del Nord, la Siria e l'Ucraina. Lavrov avrebbe ribadito a Tillerson l'offerta russa di fare da mediatore fra Washington e Pyongyang.Il russo avrebbe definito "inammissibile" l'intensificazione da parte di Washington della tensione nella penisola Coreana con una "retorica ...

Nord Corea - gli Usa annunciano sanzioni. Ma Mosca si propone come mediatore : Continua la prova di forza (a distanza) tra Donald Trump e Kim Jong-un. All'indomani dell'ennesimo test NordCoreano, che ha messo in campo "Kwangmyongsong-5", il satellite dotato di sistema di comunicazione e videocamera che permette al regime di lanciare nuovi missili a lunga gittata, gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni a due dei più importanti funzionari della Corea del Nord che si occupano del programma sui ...

Usa-Corea Nord - Russia : pronti a mediare : 23.35 La Russia è disposta a mediare tra Stati Uniti e Corea del Nord, se le due parti lo desiderano. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, mentre, in un colloquio telefonico, il ministro degli Esteri Lavrov e il segretario di Stato Tillerson, concordavano sulla necessità di avviare presto un dialogo con Pyongyang. Durante il colloquio, Lavrov ha criticato la "retorica aggressiva di Washington", causa di tensione nella ...

Corea del Nord - Mosca : “Siamo disposti a mediare tra Washington e Pyongyang” : La Russia e’ disposta a mediare tra gli Usa e la Corea del Nord, se le due parti lo desiderano. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, mentre il segretario di Stato Usa Rex Tillerson e il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, in un colloquio telefonico hanno concordato sulla necessita’ di passare presto al dialogo con Pyongyang. L'articolo Corea del Nord, Mosca: “Siamo disposti a mediare tra Washington e ...

