Non pagano le multe prese in centro a Londra : i diplomatici Usa nella black list dei furbetti : nella lista nera dei diplomatici accreditati presso la «Corte di San Giacomo» (Londra) che sfruttano l’immunità diplomatica per non pagare multe stradali ci sono gli statunitensi. Secondo l’ultima conta del Transport for London (TfL), l’ufficio trasporti del Comune di Londra, gli statunitensi con passaporto diplomatico nel 2017 non hanno pagato mul...

Carnate - da gennaio mensa scolastica vietata ai Non residenti che Non pagano : In tre mesi di scuola il Comune di Carnate ha già accumulato 20mila euro di debiti a causa delle famiglie che non pagano la mensa scolastica. Sono 160 su 600 gli studenti che non pagano: dall'8 ...

Bollo auto : le regioni dove i veicoli ibridi Non pagano : Per milioni di automobilisti italiani si avvicina la data fatidica del pagamento del Bollo auto, individuata nel mese di gennaio del prossimo anno. Non tutti sanno che, se in possesso di un veicolo ibrido, si ha diritto all'esenzione, a patto che si rientri in una delle regioni elencate qui di seguito. Nei giorni precedenti, si era parlato dell'imposta in un approfondimento riguardante la legge 104, in riferimento alle persone disabili, che ...

E i ministeri Non pagano i contributi : Roma La pubblica amministrazione resta un pessimo datore di lavoro, soprattutto dal punto di vista dell'Inps. La fusione tra il vecchio istituto di previdenza pubblica, l'Inpdap, e l'istituto che gestisce quella privata ha dato diversi problemi. Primo fa tutti un rosso patrimoniale che l'Inps si porta ancora dietro. Alla base di tutto, il mancato versamento dei contributi da parte delle amministrazioni pubbliche a causa di un ...

Mps - assolti Mussari - Vigni e Baldassarri : 'Niente ostacolo alla vigilianza' - i banchieri del crac Non pagano mai : La Corte d'Appello di Firenze ha assolto Giuseppe Mussari , ex presidente di Mps , l'ex direttore generale di Montepaschi Antonio Vigni e l'ex responsabile dell'area finanza della banca Gianluca ...

Domenico Spada su Facebook : "Mi pagano per andare in tv - ma mi dicono che Non lo devo rivelare" : Domenico Spada, cugino di Roberto Spada, attualmente detenuto nel carcere di Tolmezzo dopo avere aggredito il giornalista Daniele Piervincenzi, ieri sera è stato ospite in collegamento con la ...

"I giocatori Non pagano troppo ma troppo poco. Reazioni esagerate per Star Wars Battlefront II" : Partendo dal caso di Star Wars Battlefront II l'analista di KeyBanc Capital Markets, Evan Wingren, ha proposto alcune considerazioni interessanti ma che inevitabilmente faranno discutere. Wingren d'altronde, è convinto che a conti fatti i giocatori paghino meno del dovuto considerando anche altre forme di intrattenimento.Le sue parole sono state raccolte da CNBC: "Abbiamo visto la reazione negativa nei confronti di Star Wars Battlefront II ...

Ladispoli - blocco dell'auto alle famiglie che Non pagano la retta della mensa scolastica : Una decisione importante quella presa dal Comune di Ladispoli che bloccherà le auto dei genitori che non pagano la mensa scolastica ai loro figli.Per non penalizzare i bambini arriverà dunque il fermo amministrativo. "Non è più ammissibile tollerare l'atteggiamento di quelle famiglie che, pur avendo le possibilità economiche, da anni si rifiutano di pagare la retta della mensa scolastica, provocando una voragine nelle casse del ...

Bollo auto : auto ibride Non pagano. Incentivi per altri. E truffa da far attenzione : Come raggiungere due obiettivi con un provvedimento: la diffusione di una mobilità amica dell'ambiente e lo sconto sull'importo salato del Bollo auto.

Bollette telefoniche - rischi corsi da oltre un milione di italiani che Non pagano : Non pagare le Bollette telefoniche potrebbe rappresentare un problema non solo legale, ma anche pratico. I rischi sono tanti e coinvolgono anche i familiari.

