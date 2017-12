' Non ci potevamo credere!' La scoperta poco prima del matrimonio

Gf Vip 2017 - Ignazio Moser : "Prima notte con Cecilia? Parlato di cose che nella casa Non potevamo dirci" : Reduce dall'esperienza del Grande Fratello Vip, Ignazio Moser, per la prima volta, in una lunga intervista, al settimanale Nuovo, ha rivelato come ha trascorso la prima notte fuori dalla casa assieme a Cecilia Rodriguez: Abbiamo Parlato tutta la notte di cose che nella casa non potevamo dirci. È stato bello potersi vivere senza telecamere. Una liberazione. Papà Francesco Moser: 'Ignazio ...

F1 - GP Brasile 2017 – Kimi Raikkonen : “Quest’anno potevamo fare di più - in vista del 2018 Non dovremo commettere nessun errore” : Kimi Raikkonen (Ferrari) alterna ricordi a battute nel corso della conferenza stampa che da il via al GP del Brasile 2017 (clicca qui per programma e tv). Il portacolori della scuderia di Maranello ripensa al titolo mondiale che vinse proprio su questo tracciato, anche se con poca commozione, e preferisce concentrarsi sul presente, ovvero sulle due ultime gare della stagione, e puntare l’attenzione sul 2018, quella che potrebbe essere la ...

Milan - Mirabelli : 'Non potevamo permetterci dieci top player. Su Conte e Montella...' : Contatti con Conte ? Sono cose che fanno parte del vostro mondo, non del nostro. Noi siamo concentrati solo sui ragazzi, sul nostro allenatore e sui suoi collaboratori. Conte non interessa? Né lui né ...