Nino Frassica E quella passione per Barbara D' Urso | La seguo sempre

Indietro tutta 30 e l'ode - critici : nostalgia della vecchia tv raccontata in modo geniale da Renzo Arbore-Nino Frassica - non tutto perfetto : RASSEGNA STAMPA su Indietro tutta 30 e l'ode (voto: 6,5), in onda per due mercoledì su Rai2 con Renzo Arbore, Nino Frassica e Andrea Delogu (6,5). Share tra il 15 e il 20%. Indietro tutta 30 e l'ode: share più alto di Rai2 negli ultimi 3 anni, Mario Orfeo parla di tv di qualità, Antonella Clerici elogia Andrea Delogu prosegui la letturaIndietro tutta 30 e l'ode, critici: nostalgia della ...

Il ritorno di «Indietro tutta» - Renzo Arbore e Nino Frassica : «Venite a lezione da noi» : «Una iniziativa romantica ma non nostalgica, un regalo agli italiani, alla Rai e agli artefici del programma». È questo lo spirito con cui nasce Indietro tutta trenta e l’ode, la trasmissione che la Rai ha ideato per celebrare i trent’anni della celebre trasmissione condotta da Renzo Arbore e Nino Frassica. Quella che andrà in onda per due mercoledì a partire dal 13 dicembre, in prima serata su Raidue, sarà una divertente «università dello ...

Indietro tutta - 30 anni fa l'esordio del varietà secondo Renzo Arbore e Nino Frassica (VIDEO) : Una data, il 14 dicembre 1987, due conduttori: Renzo Arbore e Nino Frassica. E' l'inizio della breve storia ma intensa di un varietà singolare, chiamato Indietro tutta. La trasmissione andò in onda per 65 puntate, nella seconda serata di Rai 2 ed il suo successo fu indiscutibile per vari elementi.In primis l'elemento satirico: sotto mentite spoglie di gioco a premi dove si sfidano concorrenti del Nord e del Sud Italia, la trasmissione parte da ...

Indietro tutta 30 e l'ode - due mercoledì su Rai2 con Renzo Arbore-Nino Frassica-Andrea Delogu per celebrare il programma cult della tv : Indietro tutta, il programma cult della televisione italiana, compie 30 anni. Per celebrare questo anniversario “tondo”, Renzo Arbore e Nino Frassica tornano su Rai2 con due serate evento in onda mercoledì 13 e 20 dicembre alle 21.05. Renzo Arbore: "Per anni la Rai non mi ha chiamato, aspetto Mario Orfeo". Dg assente alla conferenza stampa, la Rai: "Lo ha visto due volte" prosegui la ...

La goliardata di Renzo Arbore e Nino Frassica a Che tempo che fa : “Epitaffio sulla tomba?” - ecco cosa hanno risposto : Una partecipazione all’insegna della loro migliore goliardia quella di Renzo Arbore e Nino Frassica alla puntata di domenica sera di Che tempo che Fa su Rai1. Alla domanda di Fabio Fazio su cosa avrebbe voluto vedere scritto sulla tua tomba, il grande Renzo Arbore risponde senza indugio “Amava molto l’improvvisazione e improvvisamente ci ha lasciati”. E il compagno Nino Frassica non si è certo lasciato sfuggire l’occasione per chiosare con una ...