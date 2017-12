Nicoletta Romanoff incinta L' attrice annuncia l' arrivo del quarto figlio

Nicoletta Romanoff incinta : il dolce annuncio su Instagram : Felice di gridare finalmente al mondo la sua felicità per l’arrivo del suo quarto figlio: così l’attrice Nicoletta Romanoff si descrive sul suo personale profilo Instagram. Per annunciare la gravidanza, una foto di lei immersa nel verde con un maglione blu aderente, che sottolinea il pancino in evidenza. Cuori e stelle coronano il messaggio social, e tanti hashtag (#lifesibeautiful) a sottolineare la gioia di questa notizia ...

Dolce Natale per Nicoletta Romanoff : "Aspetto il quarto figlio" : Cicogna in arrivo per Nicoletta Romanoff. L'attrice, 38 anni, ha scelto il giorno di Santo Stefano per comunicare ai fan di essere in Dolce attesa del quarto...

Nicoletta Romanoff incinta : l’attrice in attesa del quarto figlio : Nicoletta Romanoff in attesa del quarto figlio: l’annuncio della gravidanza sui social L’attrice Nicoletta Romanoff, conosciuta dal grande pubblico soprattutto per il ruolo dalla stessa interpretato nel film Ricordati di me, aspetta il quarto figlio. L’annuncio è stato fatto dalla stessa sui social, luogo dove l’attrice condivide spesso con i suoi followers piccoli momenti di […] L'articolo Nicoletta Romanoff ...

L’annuncio di Natale di Nicoletta Romanoff : «Aspetto un bambino» : Quarto figlio in arrivo per Nicoletta Romanoff. L’attrice ha scelto i social e i giorni delle feste per annunciare che sarà mamma per la quarta volta. «Finalmente possiamo dire quanto siamo felici di annunciare l’arrivo del nostro bimbo» ha scritto su Instagram postando una foto in cui il pancino si vede chiaramente. https://www.instagram.com/p/BdKnWRMBL9v/?taken-by=NicolettaRomanoff L’attrice, che ha avuto una lunga storia con ...